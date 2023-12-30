Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinar Candy Jual Akun TikTok dan Instagram, Harganya di Luar Nalar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |17:01 WIB
Dinar Candy Jual Akun TikTok dan Instagram, Harganya di Luar Nalar
Dinar Candy jual akun medsos Rp50 miliar (Foto: IG Dinar)
A
A
A

JAKARTA - Nama Dinar Candy menjadi perbincangan publik setelah mengumumkan ingin menjual akun media sosialnya. Kabar tersebut ia umumkan di laman Instagramnya.

"Saya jual akun TikTok dan Instagram saya," ujar Dinar Candy di unggahan akun Instagramnya, seperti dikutip pada Sabtu (30/12/2023).

 BACA JUGA:

Dinar Candy Jual Akun TikTok dan Instagram, Harganya di Luar Nalar

Meski tidak memberikan kejelasan mengenai alasan dirinya menjual dua akun media sosialnya itu, namun ia mengatakan sudah tak ingin main media sosial.

"Aku nggak pakai lagi. Ini serius, beneran dijual," ucap Dinar Candy.

Dinar Candy rencananya akan menjual akun Instagramnya yang sudah memiliki 4,2 juta pengikut. Dan juga akun TikTok yang sudah memiliki 3,6 juta pengikut. Dia pun membanderol harga dua akun media sosialnya itu cukup fantastis.

"Akun TikTok, jual Rp20 miliar. Untuk yang berminat, sudah diprivate. Kalau dua-duanya, saya jual seharga Rp50 miliar. Kalau ada yang minat, kabarin asisten saya," jelas Dinar Candy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128811/dinar_candy-vtl1_large.jpg
Terlalu Bucin, Dinar Candy Gadaikan Sertifikat Rumah demi Hidupi Ko Apex di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122875/dinar_candy-vlqV_large.jpg
Alasan Dinar Candy Mau Jadi Ketua Pengajian Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/33/3099613/dinar_candy-Hex0_large.jpg
Kata Dinar Candy Soal Rumor Diceraikan Ko Apex Lewat Video Call
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090117/dinar_candy-gHis_large.jpg
Dinar Candy Sebut Ko Apex Dijadikan Tumbal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026606/dinar-candy-bantah-hubungannya-asmaranya-retak-gegara-ko-apex-di-penjara-nMZ0W4xLU6.jpg
Dinar Candy Bantah Hubungan Asmaranya Retak Gegara Ko Apex Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023295/pacaran-dinar-candy-enggan-manfaatkan-kekayaan-ko-apex-Z3zO0XcPxt.jpg
Pacaran, Dinar Candy Enggan Manfaatkan Kekayaan Ko Apex
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement