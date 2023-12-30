Dinar Candy Jual Akun TikTok dan Instagram, Harganya di Luar Nalar

JAKARTA - Nama Dinar Candy menjadi perbincangan publik setelah mengumumkan ingin menjual akun media sosialnya. Kabar tersebut ia umumkan di laman Instagramnya.

"Saya jual akun TikTok dan Instagram saya," ujar Dinar Candy di unggahan akun Instagramnya, seperti dikutip pada Sabtu (30/12/2023).

Meski tidak memberikan kejelasan mengenai alasan dirinya menjual dua akun media sosialnya itu, namun ia mengatakan sudah tak ingin main media sosial.

"Aku nggak pakai lagi. Ini serius, beneran dijual," ucap Dinar Candy.

Dinar Candy rencananya akan menjual akun Instagramnya yang sudah memiliki 4,2 juta pengikut. Dan juga akun TikTok yang sudah memiliki 3,6 juta pengikut. Dia pun membanderol harga dua akun media sosialnya itu cukup fantastis.

"Akun TikTok, jual Rp20 miliar. Untuk yang berminat, sudah diprivate. Kalau dua-duanya, saya jual seharga Rp50 miliar. Kalau ada yang minat, kabarin asisten saya," jelas Dinar Candy.