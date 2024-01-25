Curhatan Erick Estrada usai Dihujat karena Kurang Tampan Jadi Aktor

Curhat Erick Estrada usai dihujat karena kurang tampan jadi aktor. (Foto: Instagram/@filmsrimulat)

JAKARTA - Erick Estrada mencurahkan isi hatinya setelah ramai dihujat warganet karena dianggap kurang tampan untuk berperan sebagai aktor utama film Mendung Tanpa Udan.

“Settingan Gusti Allah sakjose. Pokoke kulo manut lan ngetut gusti. (Settingan Gusti Allah pasti yang terbaik. Pokoknya, saya ikut dan nurut sama Tuhan). Hasibu qobla an tuhasabu,” ujarnya lewat Instagram, pada 23 Januari 2024.

Curhatan itu dibagikan Erick setelah ramai dibully karena dianggap tak cukup tampan menjadi pemeran utama film Mendung Tanpa Udan yang akan tayang di bioskop, pada 29 Februari mendatang.

“Aku membayangkan peran utamanya, Jefri Nichol atau Abidzar. Lah ini kok malah Erick, hadeh,” kata akun @canti***. Akun @vany*** menuliskan, “(Berperan jadi) mahasiswa? Malah lebih mirip dospem aktor utamanya sih ini.”