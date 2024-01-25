Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhatan Erick Estrada usai Dihujat karena Kurang Tampan Jadi Aktor

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |10:44 WIB
Curhatan Erick Estrada usai Dihujat karena Kurang Tampan Jadi Aktor
Curhat Erick Estrada usai dihujat karena kurang tampan jadi aktor. (Foto: Instagram/@filmsrimulat)
A
A
A

JAKARTA - Erick Estrada mencurahkan isi hatinya setelah ramai dihujat warganet karena dianggap kurang tampan untuk berperan sebagai aktor utama film Mendung Tanpa Udan

Settingan Gusti Allah sakjose. Pokoke kulo manut lan ngetut gusti. (Settingan Gusti Allah pasti yang terbaik. Pokoknya, saya ikut dan nurut sama Tuhan). Hasibu qobla an tuhasabu,” ujarnya lewat Instagram, pada 23 Januari 2024.

Curhatan itu dibagikan Erick setelah ramai dibully karena dianggap tak cukup tampan menjadi pemeran utama film Mendung Tanpa Udan yang akan tayang di bioskop, pada 29 Februari mendatang. 

“Aku membayangkan peran utamanya, Jefri Nichol atau Abidzar. Lah ini kok malah Erick, hadeh,” kata akun @canti***. Akun @vany*** menuliskan, “(Berperan jadi) mahasiswa? Malah lebih mirip dospem aktor utamanya sih ini.” 

Curhatan Erick Estrada usai dihujat karena kurang tampan jadi aktor. (Foto: Instagram/@erickestradaindonesia)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement