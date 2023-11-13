Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Erick Estrada Bertemu sang Idola dalam Srimulat: Hidup Memang Komedi

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |22:17 WIB
Erick Estrada Bertemu sang Idola dalam <i>Srimulat: Hidup Memang Komedi</i>
Erick Strada bertemu sang idola dalam Srimulat: Hidup Memang Komedi. (Foto: MNC Pictures)
JAKARTA - Erick Estrada cukup beruntung bisa berperan sebagai idolanya sendiri dalam film Srimulat: Hidup Memang Komedi. Dia mengaku, sudah ngefans dengan Tessy (Kabul Basuki) sejak masih kanak-kanak. 

Erick mengaku, sang ayah adalah sosok yang memperkenalkan karakter Tessy kepadanya. Bahkan pria itu rela membawa putranya menonton sang idola yang sedang menggelar pertunjukan bersama Srimulat di Solo. 

Maka ketika ayahnya mengetahui Erick Estrada akan berperan sebagai Tessy, dia sampai sujud syukur. “Jadi ini yang membuat aku tuh emosional banget setiap kali bicara tentang Tessy,” katanya lagi. 

Menariknya, Erick berkesempatan berguru langsung dengan sang idola, Kabul Basuki alias Tessy, selama syuting Srimulat: Hidup Memang Komedi. Dia mengaku, sangat gugup saat berakting di bawah pantauan Tessy. 

Erick Strada (kanan) berperan sebagai Tessy dalam Srimulat: Hidup Memang Komedi. (Foto: MNC Pictures)

Erick Estrada tak menampik, berperan sebagai karakter living legend bukanlah hal yang mudah. “Karena memerankan seorang legenda tidak ada gurunya. Itu beban bermain film biopik,” tutur sang aktor menambahkan. 

Film Srimulat: Hidup Memang Komedi akan memulai debutnya di bioskop, pada 23 November mendatang.*

(SIS)

