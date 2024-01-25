Advertisement
MUSIK

Sambangi Indonesia Lagi, Konser Louis Tomlinson Berlangsung Pecah

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |10:05 WIB
Sambangi Indonesia Lagi, Konser Louis Tomlinson Berlangsung Pecah
Louis Tomlinson gelar konser di Jakarta (Foto: Okezone)
JAKARTA - Louis Tomlinson menggelar konser tunggalnya di Indonesia yang bertajuk Faith in the Future World Tour 2024 pada Rabu 24 Januari 2024. Konser ini diselenggarakan di Bengkel Space SCBD, Jakarta.

Ini merupakan kali kedua mantan personel One Direction menyambangi para penggemarnya di Indonesia, setelah sebelumnya sempat menggelar konser Louis Tomlinson World Tour Jakarta tahun 2022 lalu. Dua tahun berlalu, para penggemar pun tampak masih begitu antusias untuk melihat penampilan sang idola.

Sambangi Indonesia Lagi, Konser Louis Tomlinson Berlangsung Pecah

Bahkan sejak sebelum dimulainya konser, para penggemar atau yang kerap disapa Louies tak henti-hentinya memanggil nama sang idola agar segera keluar dan menghibur mereka.

“Louis! Louis! Louis!” teriak seluruh Louies menuju dimulainya konser.

Konser tersebut pun dibuka dengan lagu bertajuk The Greatest dari album Faith in the Future. Lagu yang memiliki arti tentang kekuatan persatuan dan cinta untuk menghadapi berbagai kesulitan ini bikin para penggemar bersemangat untuk bernyanyi bersama.

“Jakarta! I wanna say massive thank u to all of you,” kata Louis kepara para penonton di Bengkel Space SCBD, Rabu (25/1/2024).

Louis membawakan seluruh lagu di album terbarunya Faith in the Future. Suasana semakin meriah ketika Louis membawakan lagu Written All Over Your Face. Lagu ini sukses bikin para Louies berjoget bersama menikmati iringan lagu.

