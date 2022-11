NEW YORK - Musisi Louis Tomlinson mengungkapkan kondisinya setelah mengalami patah tulang. Pria 30 tahun itu mengalami patah lengan saat perjalanan pulang selepas konser di New York pada 12 November 2022 lalu.

Kini, Louis meyakinkan penggemarnya bahwa dia baik-baik setelah menjalani operasi. "Semoga semua orang baik-baik saja! Operasi berjalan dengan baik jadi mudah-mudahan perlahan tapi pasti saya sembuh," tulis Louis dalam Twitternya, @Louis_Tomlinson, pada Rabu (16/11/2022).

Personel One Direction itu mengatakan semenjak lengannya sakit ia lebih sering membuka Twitter. Dirinya pun berterima kasih pada seluruh fans yang telah mendukung dengan mendengarkan lagu-lagunya.

Mengutip laman Music-news, ketika tampil di Tim's Listening Party dengan Tim Burgess, pria kelahiran 24 Desember 1991 menjawab pertanyaan penggemar dengan membalas cuitan lelucon tentang lengannya.

Salah satu penggemarnya bertanya "Maukah kamu bermain gitar dalam tur?," Kemudian Louis menjawab pertanyaan penggemar tersebut dengan menuliskan "Suatu hari nanti yah, agak sulit untuk berlatih dengan lengan yang patah".

Sementara itu, saat penggemar lain bertanya "Bagaimana kamu mengetik semua tweet ini?". Louis pun lantas menjawab, "Dengan satu tangan,". Selain membahas soal kondisi tangannya saat ini, Louis memberikan sedikit cerita menarik tentang asal usul lagu di album barunya Faith in the Future.

Louis Tomlinson mengungkapkan, bahwa salah satu lagunya yakni 'She is Beauty We are World Class' berasal dari grafiti yang tertulis di cermin toilet kereta api. Louis mengaku bahwa toilet kereta api merupakan tempat yang aneh untuk sentimen puitis seperti itu.