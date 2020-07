KABAR bahagia bagi para penggemar One Direction. Pasalnya, boyband itu sudah mempersiapkan kado special di ulang tahun ke-10.

Dilansir dari Simon Jones PR, One Direction akan merilis video perayaan 10 tahun grup pada 23 Juli 2020. Video tersebut akan berisi klip-klip One Direction yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tak hanya itu, juga terdapat perjalanan One Direction sejak terbentuk sampai penampilan terakhirnya di X Factor.

Dalam perayaan 10 tahunnya ini, website One Direction pun akan disulap dengan fitur interaktif bagi penggemar. Mereka dapat membuat mixtape yang dapat dimainkan di berbagai platform musik dan dapat dihubungkan dengan akun masing-masing.

“Ini akan sangat menarik,” sebut perusahaan yang menaungi grup tersebut.

Website tersebut juga akan menghadirkan kumpulan video musik, video behind the scenes, serta video penampilan grup asal Inggris secara berurutan, mulai dari awal terbentuk pada 10 tahun lalu.

Selain itu, grup ini juga akan merilis EP yang berisi lagu-lagu dengan versi remix akustik atau live. Semua lagu dengan berbagai versi akan dihadirkan dalam website mereka. Semua media social One Direction akan diaktifkan kembali dan akan memutarkan lagu-lagu tersebut.

Dilansir dari E Online, rumor perayaan 10 tahun grup ini sebenarnya sudah tercium sejak beberapa bulan terakhir. Salah satu personl One Direction, Liam Payne, dalam wawancaranya dengan The Sun menyebutkan bahwa dia dan rekan-ekannya sudah membicarakan sesuatu.

“Aku mendengar dan melihat banyak hal yang sudah tak ku lihat sejak lama. Itu sungguh menyenangkan,” sebut Liam.

Ia menambahkan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk kembali berkomunikasi dengan teman-temannya. “Mungkin aku tidak boleh bicarakan ini, tetapi ada beberapa hla yang sedang kami siapkan,” tambah Liam saat ditanyai tentang perayaan ulang tahun One Direction.

