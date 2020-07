LONDON - Satu minggu sudah ulang tahun ke-10 One Direction. Euforia ulang tahun grup asal Inggris ini tampak belum usai.

Dilansir dari Variety, meski para anggotanya telah meluncurkan music mereka secara solo. Katalog One Direction pada platform YouTube meningkat 468 persen sejak perayaan tahun ke-10 pada Kamis (23/7) lalu.

One Direction pun meluncurkan berbagai kejutan bagi para penggemarnya. Salah satunya adalah video 10 Years Of Direction. Video tersebut klip-klip grup yang beranggotakan Liam, Louis, Niall, Harry, dan Zayn selama menjalani hari-harinya sebagai boyband.

Sampai pada saat ini, video tersebut sudah ditonton hampir 15 juta orang sejak diunggah pada 6 hari lalu.

Di hari yang sama para penggemarnya pun meramai Twitter dengan berbagai tagar seperti #10YearsOfOneDirection, #DIRECTIONERSBREAKTHEINTERNET, serta tagar – tagar lainnya,

Selama seminggu terakhir, akun One Direction juga mengunggah video music lama merak dengan versi 4K untuk beberapa lagu seperti What Makes You Beautiful, History, Story Of My Life, dan Live While We’re Young.

Video What Makes You Beautiful sendiri sudah ditonton lebih dari 5 juta penonton. Selain itu, One Direction juga merilis video Where We Are Tour – Live from San Siro Stadium, video konser mereka di Italia. Namun, video ini hanya ditayangkan selama 24 jam.

Tidak hanya menghadirkan video – video baru di YouTube, One Direction juga merilis sebuat website yang berisi Member One Direction pun juga ikut merayakan 10 tahun grup yang membesarkan nama mereka dengan unggahan di Instagram mereka masing-masing. Bahkan, mereka pun mengunggah foto bersama Zayn Malik, meski sudah keluar dari grup tersebut pada 2015 lalu.

