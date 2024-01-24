Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Glenca Chysara Berharap Masyarakat Tidak Melupakan Kisah Ikatan Cinta

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |17:05 WIB
Glenca Chysara Berharap Masyarakat Tidak Melupakan Kisah <i>Ikatan Cinta</i>
Glenca Chysara berharap masyarakat tidak melupakan kisah Ikatan Cinta (Foto: Instagram/glencachysaraofficial)
A
A
A

JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta akan mengakhiri penayangannya pada malam ini, Rabu (24/1/2023). Di akhir penayangannya, Glenca Chysara yang berperan sebagai Elsa menyampaikan salam perpisahan kepada penonton setia sinetron Ikatan Cinta.

Ucapan itu secara khusus dibagikannya dalam sebuah unggahan di Instagram. Dalam unggahannya, istri dari Rendi Jhon itu tampak membagikan kompilasi video yang memperlihatkan keseruan selama proses syuting selama tiga tahun bersama para cast dan kru yang telah dianggapnya seperti keluarga sendiri.

Pemeran Elsa itu pun sempat tak kuasa menahan tangis ketika momen perpisahan di hari-hari terakhir syuting Ikatan Cinta.

Glenca tak mungkin bisa melupakan begitu saja segala memori yang tercipta selama tiga tahun. Terlebih Elsa menemukan jodohnya di Ikatan Cinta dimana dia pun akhirnya menikah dengan Rendi Jhon, pemeran Ricky.

Ikatan Cinta

Glenca Chysara berharap masyarakat tidak melupakan kisah Ikatan Cinta (Foto: Instagram/glencachysaraofficial)

Melalui unggahan tersebut, Glenca pun berharap para penggemar tak akan melupakan Ikatan Cinta begitu saja, sama seperti dirinya. Meski sinetronnya sudah tamat, Glenca berharap kenangannya akan selalu melekat di hati para penggemar.

"Setiap pertemuan pasti ada juga perpisahan, semoga perpisahan ini tidak membuat kalian melupakan kami dan kisah kami, kami pamit," ujar Glenca Chysara dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Rabu (24/1/2024).

Lantas, seperti apa akhir kisah Ikatan Cinta? Temukan jawabannya dalam episode terakhir yang tayang pada Rabu, (24/1/2024) pukul 16.30 WIB di RCTI.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement