Glenca Chysara Berharap Masyarakat Tidak Melupakan Kisah Ikatan Cinta

JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta akan mengakhiri penayangannya pada malam ini, Rabu (24/1/2023). Di akhir penayangannya, Glenca Chysara yang berperan sebagai Elsa menyampaikan salam perpisahan kepada penonton setia sinetron Ikatan Cinta.

Ucapan itu secara khusus dibagikannya dalam sebuah unggahan di Instagram. Dalam unggahannya, istri dari Rendi Jhon itu tampak membagikan kompilasi video yang memperlihatkan keseruan selama proses syuting selama tiga tahun bersama para cast dan kru yang telah dianggapnya seperti keluarga sendiri.

Pemeran Elsa itu pun sempat tak kuasa menahan tangis ketika momen perpisahan di hari-hari terakhir syuting Ikatan Cinta.

Glenca tak mungkin bisa melupakan begitu saja segala memori yang tercipta selama tiga tahun. Terlebih Elsa menemukan jodohnya di Ikatan Cinta dimana dia pun akhirnya menikah dengan Rendi Jhon, pemeran Ricky.

Glenca Chysara berharap masyarakat tidak melupakan kisah Ikatan Cinta (Foto: Instagram/glencachysaraofficial)

Melalui unggahan tersebut, Glenca pun berharap para penggemar tak akan melupakan Ikatan Cinta begitu saja, sama seperti dirinya. Meski sinetronnya sudah tamat, Glenca berharap kenangannya akan selalu melekat di hati para penggemar.

"Setiap pertemuan pasti ada juga perpisahan, semoga perpisahan ini tidak membuat kalian melupakan kami dan kisah kami, kami pamit," ujar Glenca Chysara dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Rabu (24/1/2024).

Lantas, seperti apa akhir kisah Ikatan Cinta? Temukan jawabannya dalam episode terakhir yang tayang pada Rabu, (24/1/2024) pukul 16.30 WIB di RCTI.

(van)