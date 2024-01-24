Tanta Ginting Ungkap Kesulitan Pertama Kali Jadi Sutradara

JAKARTA - Tanta Ginting menjajal profesi sebagai sutradara. Ia bahkan menjalani debutnya sebagai sutradara series bertajuk The One yang bercerita tentang lika-liku perjalanan hidup sebuah tim Esports.

Menariknya, Tanta Ginting mengatakan jika kisah dalam series The One dirancang oleh dirinya, bersama Pevita Pearce, dan Eko Kristianto. Pasalnya, ia bersama dua rekannya tersebut memiliki hobi bermain, sehingga memiliki ide untuk mewujudkan kisah tersebut menjadi sebuah series.

Tanta dan rekannya juga mengaku terinspirasi dari kisah para pro player Esports yang sempat berbagi cerita terkait konflik pribadi ataupun keluarga dibalik kesuksesan mereka. Tentunya, kisah tersebut cukup jarang diungkap ke khalayak luas.

"Behind the scene seorang pro player itu seru, drama tentang kehidupan mereka. Jadi kita terinspirasi bikin cerita kehidupan belakang layarnya kan mereka biasanya di depan keliatan juara, tapi gak tau dramanya. Drama sesama player dan drama sama keluarganya sendiri yang gak setuju mereka jadi pro player," ujar Tanta Ginting saat dijumpai di SMK Letris Indonesia 2, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (24/1/2024).

Tanta Ginting ungkap kesulitan pertama kali jadi sutradara (Foto: Nurul/MPI)

Menjadi pengalaman pertamanya menjadi seorang sutradara, Tanta mengaku mendapat pengalaman baru yang sempat membuatnya kaget. Pasalnya, ia merasa ada perbedaan antara apa yang dialaminya di lokasi syuting sebagai seorang aktor dan sutradara. Namun, pengalaman itu terasa menyenangkan baginya.

"Apakah lokasinya cocok untuk ceritanya, apakah ceritanya udah pas, harus direvisi , harus cari pemainnya, tapi ternyata itu pengalaman yang menyenangkan," sambungnya.