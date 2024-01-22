Vision+ Berhasil Lewati Tantangan Sulit, Roy Debashis: Ini Hasil Kerja Keras

JAKARTA – Platform layanan streaming alias OTT, Vision+, merayakan ulang tahun ke-4, pada Senin (22/1/2024). Pada perayaan ini, disampaikan pencapaian yang berhasil diraih selama satu tahun ke belakang.

Sebagai informasi, untuk mewujudkan tujuan menjadi platform OTT terbaik di Indonesia, Vision+ dalam proses integrasi dengan RCTI+. Selain itu, Vision+ juga menggandeng Mirada untuk memberikan layanan streaming terbaik.

Roy Debashis selaku Chief Operating Officer Vision+ mengaku terkesan atas apa yang telah dicapai oleh timnya dalam satu tahun ini. Menurutnya, ini merupakan hasil dari jerih payah dan pantang menyerah yang ditunjukkan oleh semua orang yang berada di dalam timnya.

“Akhirnya kita berada di titik ini. Ini membutuhkan waktu satu tahun, dari hasil jerih payah, kerja keras, air mata, kekhawatiran, frustasi, obsesi, dan yang terpenting adalah kebersamaan,” kata Roy dalam HUT Vision+ ke-4 di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).

Dikatakan Roy, orang-orang yang berada di Vision+ bukan lagi sebagai rekan kerja, melainkan keluarga. Menurutnya, semua orang sudah memahami karakter satu sama lain sehingga dapat menyatukan visi demi mengembangkan Vision+.

“Dalam satu tahun ini, kita telah membuat sesuatu yang besar. Kita sudah seperti keluarga, kita juga sudah saling percaya satu sama lain. Kita memulai dengan memahami satu sama lain, dan itu hal biasa dalam sebuah kerja tim,” ujarnya.

Menurut Roy, semua orang di dalam tim memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan platform OTT. Bukan hanya jajaran direksi, tapi semua yang menyumbangkan ide dan bekerja keras dalam menyediakan konten juga ikut berkontribusi.

“Selama satu tahun, masing-masing dari kita berkontribusi dalam mengambangkan platform ini. Tahun ini sangat berat bagi kita. Pada saat bersamaan kita mencapai banyak hal besar yang sudah disampaikan oleh Pak Hary Tanoesoedibjo,” ucapnya.

