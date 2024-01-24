Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cerita Pevita Pearce Debut Sutradara Lewat Series The One

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |12:34 WIB
Cerita Pevita Pearce Debut Sutradara Lewat Series The One
Pevita Pearce sutradarai series The One (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pevita Pearce menjalani debut sebagai sutradara dalam series bertajuk The One yang menceritakan lika-liku perjalanan hidup sebuah tim e-sports. Alur cerita dari series ini pun terinspirasi dari para pro player e-sports yang berhasil mencapai kesuksesan namun harus melalui beragam konflik yang terjadi dalam timnya.

Mulanya, kisah ini dirancang oleh Pevita Pearce, Tanta Ginting, dan Eko Kristianto yang hobi bermain game sehingga ketiganya pun duduk di bangku sutradara dan mewujudkan kisah tersebut menjadi sebuah series.

Pevita mengungkap bahwa saat ini stigma masyarakat soal bermain game yang hanya menjadi kebiasaan buruk dan profesi gamers tak menjanjikan telah berubah.

Cerita Pevita Pearce Debut Sutradara Lewat Series The One

Sehingga, harus semakin banyak edukasi soal e-sport termasuk lewat series karena menjadi platform edukasi yang ringan karena menyuguhkan cerita yang menghibur. Hal itu disampaikannya ketika menyapa siswa-siswi di SMK Letris Indonesia 2.

"Selain karena pengalaman personal, sekarang stigma tentang gaming itu berubah, dulu kalo main game 'ah udah gak ada masa depannya', sekarang di beberapa sekolah bahkan jadi kurikulum dan ada kelasnya," ujar Pevita Pearce saat dijumpai di SMK Letris Indonesia 2, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (24/1/2024).

Pevita ingin The One menjadi gambaran bahwa menjadi seorang pro player gamers dapat menjadi profesi yang menjanjikan dan jenjang karier yang luas. Banyak peluang yang ternyata bisa didapat ketika terjun di dunia e-sport.

"Gaming sudah bisa menjadi karier, walaupun kita belum sampai ke jalur profesional. Kita mau nunjukkin peluang di dunia game itu seperti apa," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement