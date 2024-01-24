Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Gratis! Ikuti Superdeal Indonesia Secara Langsung di Semarang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |10:19 WIB
Gratis! Ikuti Superdeal Indonesia Secara Langsung di Semarang
Superdeal Indonesia di Semarang (Foto: GTV)
JAKARTA - Jika kamu belum mendaftar untuk audisi Superdeal Indonesia di Semarang, jangan khawatir! kamu masih memiliki kesempatan untuk menikmati momen seru memilih tirai dengan hadiah-hadiah total ratusan juta rupiah bersama Andhika Pratama, Gilang Gombloh, dan Erick Estrada!

Bagi warga Semarang dan sekitarnya, jangan lewatkan kesempatan ini! kamu dapat langsung berkunjung ke Atlas Atrium Queen City Mall Semarang di Jl. Pemuda no 35, Semarang, Jawa Tengah. Catat tanggalnya, mulai dari 25 hingga 27 Januari, dimulai pukul 12.00 WIB. Ajak semua teman, pacar, dan sedulur-sedulur kamu untuk datang dan bergabung dalam serunya memilih tirai berhadiah ratusan juta rupiah!

Gratis! Ikutan Superdeal Indonesia Secara Langsung di Semarang

Apakah kamu bingung apakah harus membayar untuk menonton acara ini? Jangan khawatir, karena semuanya GRATIS! Selain dapat menonton para peserta yang bingung memilih hadiah, kamu juga berkesempatan untuk bermain bersama Andhika Pratama, Gilang Gombloh, dan Erick Estrada. Mulai dari uang tunai, emas, barang elektronik, hingga mobil, semuanya ada! Kapan lagi kamu dapat datang ke mall, berkesempatan untuk tampil di gameshow TV nasional, dan pulang dengan membawa hadiah ratusan juta!

Yuk, pastikan jadwal kamu kosong dan ajak sedulur-sedulur kamu untuk menonton langsung. Siapa tahu kamu bisa menjadi orang yang beruntung memilih hadiah-hadiah di balik tirai! kamu juga bisa terus menyaksikan keseruan Superdeal Indonesia setiap hari pukul 18.15 WIB di GTV. Pasti sayang untuk dilewatkan, bukan? Bagi pemirsa di Semarang, kamu dapat menyaksikan tayangan digital GTV di kanal 45 UHF.

Tetapi, pastikan juga untuk menonton GTV di rumah! Karena Pesta Superdeal Indonesia akan memberikan hadiah ratusan Set Top Box (STB) Gratis. Bagi kamu yang berada di Semarang dan sekitarnya, mulai dari 21 Januari hingga 16 Februari, terus pantau GTV dan bersiaplah karena crew GTV akan berkunjung ke rumah kamu!







