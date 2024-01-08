Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Temani Awal Tahun, GTV Hadirkan Deretan Program Seru di Janewary

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |11:18 WIB
Temani Awal Tahun, GTV Hadirkan Deretan Program Seru di Janewary
Deretan program terbaik GTV dalam Janewary. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Mengawali 2024, GTV menghadirkan sederet program baru di Janewary. Ada duo jail Apos Hutagaol dan Rifky Bonsay dalam Traktir Boss yang tayang setiap Sabtu dan Minggu, pukul 15.30 WIB. 

Selanjutnya ada CFD: Cari Faedah di mana Habib Ja’far akan mengajak penonton menjelajahi berbagai tempat penuh cerita, mulai 24 Januari 2024, setiap Rabu dan Kamis, pukul 16.00 WIB.

Serial Boruto: Naruto Next Generation Season 5 juga layak untuk ditunggu karena program ini akan tayang setiap hari, pukul 16.30 WIB. Gameshow Superdeal Indonesia akan singgah ke Semarang pada 25-27 Januari mendatang. 

Kali ini, Andhika Pratama bersama Gilang Gombloh dan Erick Estrada akan menyambangi Queen City Mall Semarang. Audisi akan berlangsung pada 21 Januari 2024. Karena itu pantau terus akun @officialgtvid di media sosial. 

