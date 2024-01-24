Gunawan Dwi Cahyo Curhat Belum Digaji Klub Sejak Desember 2023

JAKARTA - Pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo, mantan suami Okie Agustina dikabarkan mogok tanding usai gajinya tak kunjung dibayarkan Kalteng Putra FC, klubnya saat ini.

Bapak satu anak tersebut menyebut, gaji para pemain termasuk dirinya belum dibayarkan manajemen klub, sejak Desember 2023. Dalam unggahannya di Insta Story, dia membantah pernyataan manajemen yang mengatakan, gaji telat selama 15 hari.

“Pembelaan dari manajemen yang membohongi publik. (Katanya, gaji) telat 15 hari di bulan Januari. Tapi sejak Desember 2023, pemain belum menerima gaji. Dan pelatih sudah jalan 3 bulan (tak digaji),” ujarnya dalam unggahan tersebut, pada Rabu (24/1/2024).

Gunawan Dwi Cahyo awalnya mengungkapkan permasalahan itu lewat unggahannya di Instagram, pada 23 Januari 2024. “Terima kasih sudah meminta kami memenuhi kewajiban. Saat ini hanya tinggal menunggu hak kami,” ujarnya dalam unggahan itu.

Dia menegaskan, sebagai pemain dirinya dan pemain lain sudah memberikan yang terbaik di lapangan. Kini, mereka hanya menunggu kewajiban manajemen untuk membayarkan hak mereka.”

Tuntutan para pemain Kalteng Putra FC tertuang dalam surat pernyataan yang dirilis. pada 23 Januari 2024. Dalam surat tersebut, terdapat tiga poin utama keinginan para pemain sebagai berikut:

Pertama, seluruh pemain ingin bertemu dengan Agustiar Sabran, CEO Kalteng Putra FC untuk membahas kondisi klub.

Kedua, jika gaji dan bonus pemain tidak dibayarkan manajemen sebelum laga di minggu keempat (22 Januari 2024), maka pemain tidak akan bertanding.

Ketiga, setelah semua laga rampung manajemen diharuskan menyelesaikan tanggung jawabnya membayarkan gaji pemain sesuai termin yang tertera dalam kontrak.