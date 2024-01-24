Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gunawan Dwi Cahyo Curhat Belum Digaji Klub Sejak Desember 2023

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |16:40 WIB
Gunawan Dwi Cahyo Curhat Belum Digaji Klub Sejak Desember 2023
Gunawan Dwi Cahyo curhat belum digaji klub sejak Desember 2023. (Foto: Instagram/@gunawandwicahyo13)
A
A
A

JAKARTA - Pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo, mantan suami Okie Agustina dikabarkan mogok tanding usai gajinya tak kunjung dibayarkan Kalteng Putra FC, klubnya saat ini. 

Bapak satu anak tersebut menyebut, gaji para pemain termasuk dirinya belum dibayarkan manajemen klub, sejak Desember 2023. Dalam unggahannya di Insta Story, dia membantah pernyataan manajemen yang mengatakan, gaji telat selama 15 hari.

“Pembelaan dari manajemen yang membohongi publik. (Katanya, gaji) telat 15 hari di bulan Januari. Tapi sejak Desember 2023, pemain belum menerima gaji. Dan pelatih sudah jalan 3 bulan (tak digaji),” ujarnya dalam unggahan tersebut, pada Rabu (24/1/2024). 

Gunawan Dwi Cahyo awalnya mengungkapkan permasalahan itu lewat unggahannya di Instagram, pada 23 Januari 2024. “Terima kasih sudah meminta kami memenuhi kewajiban. Saat ini hanya tinggal menunggu hak kami,” ujarnya dalam unggahan itu. 

Gunawan Dwi Cajhyo curhat tak digaji klub sejak Desember 2023. (Foto: Instagram/@gunawandwicahyo13)

Dia menegaskan, sebagai pemain dirinya dan pemain lain sudah memberikan yang terbaik di lapangan. Kini, mereka hanya menunggu kewajiban manajemen untuk membayarkan hak mereka.”

Tuntutan para pemain Kalteng Putra FC tertuang dalam surat pernyataan yang dirilis. pada 23 Januari 2024. Dalam surat tersebut, terdapat tiga poin utama keinginan para pemain sebagai berikut:

Pertama, seluruh pemain ingin bertemu dengan Agustiar Sabran, CEO Kalteng Putra FC untuk membahas kondisi klub. 

Kedua, jika gaji dan bonus pemain tidak dibayarkan manajemen sebelum laga di minggu keempat (22 Januari 2024), maka pemain tidak akan bertanding. 

Ketiga, setelah semua laga rampung manajemen diharuskan menyelesaikan tanggung jawabnya membayarkan gaji pemain sesuai termin yang tertera dalam kontrak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153303/gunawan_dwi_cahyo-PSvu_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Resmi Menikah Setelah Setahun Cerai dari Okie Agustina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151355/gunawan_dwi_cahyo-o8jn_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Bakal Lepas Status Duda dengan Menikahi Alya Nabila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035407/gunawan_dwi_cahyo-2Ga9_large.jpg
Mobilnya Diambil, Putra Gunawan Dwi Cahyo Ungkap Keinginan Jadi Anak Pasha Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034763/gunawan_dwi_cahyo-FnA8_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Okie Agustina Jaga Privasi Demi Kesehatan Mental Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034580/gunawan_dwi_cahyo-DkBV_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Maaf kepada Okie Agustina usai Gadaikan Mobil Anak 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement