Gunawan Dwi Cahyo Minta Okie Agustina Jaga Privasi Demi Kesehatan Mental Anak

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo memberi peringatan pada mantan istrinya, Okie Agustina, untuk lebih menjaga privasi di media sosial. Pasalnya, apapun yang dia lontarkan di media sosial tentunya akan berimbas pada sang putra, Miro Materazzi Gunawan.

Diketahui, Gunawan dan Okie sempat memiliki permasalahan terkait mobil. Namun, Gunawan mengimbau agar setiap permasalahan yang terjadi, Okie tidak mengungkapkan ke media sosial.

"Kalau ada masalah, kalau bisa dibicarakan baik-baik tanpa nulis di status," kata Gunawan Dwi Cahyo, baru-baru ini.

Gunawan Dwi Cahyo Minta Okie Agustina Jaga Privasi Demi Kesehatan Mental Anak (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)

Sebab Gunawan mengaku khawatir bila hal itu bisa mengganggu kondisi psikis anak-anak mereka.

"Anak juga bisa baca dan itu nggak bagus buat psikis anak. Jadi kalau bisa dikomunikasikan baik-baik. Soal anak, jangan sampai juga ke depannya dipersulit," ungkap Gunawan Dwi Cahyo.

Tak hanya itu, Gunawan juga meminta netizen untuk memberikan kebebasan padanya. Terlebih jika Gunawan sedang dekat atau berteman dengan perempuan baru, tidak perlu mengadu kepada Okie Agustina.