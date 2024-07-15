Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gunawan Dwi Cahyo Minta Okie Agustina Jaga Privasi Demi Kesehatan Mental Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |22:45 WIB
Gunawan Dwi Cahyo Minta Okie Agustina Jaga Privasi Demi Kesehatan Mental Anak
Gunawan Dwi Cahyo Minta Okie Agustina Jaga Privasi Demi Kesehatan Mental Anak (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)
A
A
A

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo memberi peringatan pada mantan istrinya, Okie Agustina, untuk lebih menjaga privasi di media sosial. Pasalnya, apapun yang dia lontarkan di media sosial tentunya akan berimbas pada sang putra, Miro Materazzi Gunawan.

Diketahui, Gunawan dan Okie sempat memiliki permasalahan terkait mobil. Namun, Gunawan mengimbau agar setiap permasalahan yang terjadi, Okie tidak mengungkapkan ke media sosial.

"Kalau ada masalah, kalau bisa dibicarakan baik-baik tanpa nulis di status," kata Gunawan Dwi Cahyo, baru-baru ini.

Gunawan Dwi Cahyo Minta Okie Agustina Jaga Privasi Demi Kesehatan Mental Anak (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)

Sebab Gunawan mengaku khawatir bila hal itu bisa mengganggu kondisi psikis anak-anak mereka.

"Anak juga bisa baca dan itu nggak bagus buat psikis anak. Jadi kalau bisa dikomunikasikan baik-baik. Soal anak, jangan sampai juga ke depannya dipersulit," ungkap Gunawan Dwi Cahyo.

Tak hanya itu, Gunawan juga meminta netizen untuk memberikan kebebasan padanya. Terlebih jika Gunawan sedang dekat atau berteman dengan perempuan baru, tidak perlu mengadu kepada Okie Agustina.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153303/gunawan_dwi_cahyo-PSvu_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Resmi Menikah Setelah Setahun Cerai dari Okie Agustina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151355/gunawan_dwi_cahyo-o8jn_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Bakal Lepas Status Duda dengan Menikahi Alya Nabila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035407/gunawan_dwi_cahyo-2Ga9_large.jpg
Mobilnya Diambil, Putra Gunawan Dwi Cahyo Ungkap Keinginan Jadi Anak Pasha Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034580/gunawan_dwi_cahyo-DkBV_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Maaf kepada Okie Agustina usai Gadaikan Mobil Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034563/gunawan_dwi_cahyo-AWnb_large.jpg
Tepis Tudingan Okie Agustina soal Penggelapan Mobil, Gunawan Dwi Cahyo: Sudah Dikembalikan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement