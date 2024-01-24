Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aditya Zoni Pastikan Hubungan Silaturahmi dengan Irish Bella Tak Putus

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |15:35 WIB
Aditya Zoni Pastikan Hubungan Silaturahmi dengan Irish Bella Tak Putus
Aditya Zoni pastikan hubungan silaturahmi dengan Irish Bella tak putus (Foto: Instagram/_irishbella_)
JAKARTA - Aditya Zoni memastikan bahwa tali silaturahmi antara keluarganya dengan Irish Bella tidak akan putus. Meskipun Pengadilan Agama Depok akan memutus perceraian kakaknya di awal Februari mendatang, Adit mengaku ingin agar hubungannya dengan Irish Bella tetap baik-baik saja,

Hal itu disampaikan Aditya Zoni saat menjenguk Ammar Zoni di Polres Metro Jakarta Barat Rabu (24/1/2024). Bahkan dia menyebut, keluarganya masih berkomunikasi dan bertemu dengan Irish Bella sehingga tidak mengurangi tali silaturahmi sedikitpun.

"Tentulah kak Ibel pasti menerimanya dengan baik, saya dan Kak Ibel nggak ada masalah kami masih berkomunikasi terus bertemu juga keluarga saya nggak ada masalah, masalah kak Ibel dan Bang Ammar tidak mengurangi sedikitpun dengan Ibel masih baik," tegas Aditya Zoni.

Aditya Zoni dan keluarga

Aditya Zoni pastikan hubungan silaturahmi dengan Irish Bella tak putus (Foto: Instagram/_irishbella_)


Sayangnya, Adit mengaku enggan membeberkan soal komunikasi yang terjalin antara pihaknya dan Irish Bella terkait perceraian dengan Ammar Zoni. Pasalnya, suami Yasmine Ow ini merasa bahwa hal itu merupakan masalah internal keluarga sang kakak.

"Saya belum berani menanyakan masalah itu karena terlalu sensitif jadi saya cuma kasih tau masalah bang Ammar seperti ini tetapi terkait masalah itu saya nggak tau juga," ucap Aditya Zoni menambahkan.

