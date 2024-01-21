Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doa Irish Bella untuk Ayah Ammar Zoni yang Meninggal Dunia

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |10:35 WIB
Doa Irish Bella untuk Ayah Ammar Zoni yang Meninggal Dunia
Doa Irish Bella untuk ayah Ammar Zoni yang meninggal dunia (Foto: Instagram @_irishbella_)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga Ammar Zoni. Ayahnya, Suhendri Zoni Alruvi meninggal dunia kemarin, Sabtu, 20 Januari 2024.

Suhendri Zoni diketahui meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit kanker stadium empat yang diidapnya. Tepatnya pada 20 Januari pukul 20.00 WIB.

Informasi ini turut disampaikan oleh menantunya, Irish Bella. Istri Ammar Zoni itu mengunggah foto sang ayah mertua beserta informasi mengenai kematiannya.

"Telah berpulang ke Rahmatullah ayahanda kami, Suhendri Zoni, S.H bin SUHAINI DT ST Malengang (1965-2024) pada hari Sabtu, 20 Januari 2024 Pukul 20.00 WIB," bunyi keterangan foto yang diunggah Irish Bella, Minggu (21/1/2024).

Ayah Ammar Zoni meninggal

Doa Irish Bella untuk ayah Ammar Zoni yang meninggal dunia (Foto: Instagram @_irishbella_)

Irish Bella juga menuliskan doa dan harapan terbaik untuk mertuanya itu.

"Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya serta menempatkannya di tempat terbaik di Jannahnya. Aamiin," tutupnya.

Rencananya, Suhendri Zoni Alruvi akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kalimulya 1, Depok, Jawa Barat. Prosesi pemakaman akan berlangsung hari ini, Minggu (21/1/2024).

1 2
