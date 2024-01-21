Irish Bella Kenang Kebaikan Suhendri Zoni Selama Menjadi Ayah Mertuanya

JAKARTA - Irish Bella diketahui datang ke rumah duka ayah mertuanya, usai mendengar kabar bahwa Suhendri Zoni meninggal dunia. Kedatangan Irish Bella ke rumah duka diketahui tak sendiri, tetapi didampingi oleh kerabatnya.

Mengenakan busana muslim berwarna hitam lengkap dengan cadar, Irish Bella terlihat berduka atas kepergian ayah mertuanya.

Dalam kesempatan itu, Irish Bella sedikit memberikan statement terkait sikap mertuanya semasa hidup terhadapnya sebagai menantu. Diakui, Suhendri merupakan sosok mertua yang baik, selama ia menjalani biduk rumah tangga dengan Ammar Zoni.

"Banyak ya (kenangan) sempat minta didoain. Beliau baik banget masyaallah," kata Irish Bella dalam Kanal YouTube Intens Investigasi, Minggu (21/1/2024).

Sayangnya ibu dua anak itu enggan berkomentar lebih lanjut. Ia pun memilih untuk memutuskan meninggalkan awak media, tengah berada di rumah duka.

Saat ini, Suhendri Zoni Alruvi telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kalimulya 1, Depok, Jawa Barat Minggu (21/1/2024) sekitar pukul 13.25 WIB. Prosesi pemakaman tersebut juga turut dihadiri oleh kerabat serta keluarga dekat Ammar Zoni.

