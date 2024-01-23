2 Jam Diperiksa, Inara Rusli Diberondong Pertanyaan Terkait Dugaan Akses Ilegal

JAKARTA - Inara Rusli baru saja diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini, Selasa (23/1/2024). Ia diperiksa selama dua jam terkait perkara dugaan ilegal akses dilaporkan oleh Virgoun.

Berdasarkan pantauan Okezone, Inara Rusli tiba di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum didampingi oleh pihak penasihat hukumnya, Arjana Bagaskara dan tidak memberikan statement apapun dihadapan awak media.

Usai diperiksa sekitar 2 jam lamanya, Inara Rusli menjelaskan perihal proses pemeriksaan dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya.

"Alhamdulillah lancar dalam empat pertanyaan aja sih makanya cepat terkait data pribadi (dugaan ilegal akses)," kata Inara Rusli kepada awak media.

Meski telah menjalani pemeriksaan, Inara Rusli mengaku heran sebab sebelumnya Virgoun sempat berencana menempuh restorative justice (RJ). Bahkan kedua belah pihak telah bertemu satu sama lain membahas perdamaian atas perkara dugaan ilegal akses tersebut.

Namun sayangnya, perkara itu masih terus diproses di Polda Metro Jaya, bahkan telah memasuki tahap naik sidik.

"Ya itu juga makanya saya bingung kemarin juga kan udah ketemu sama perwakilan keluarga kita berdua, kok jadi nggak kelar kelar kemarin," ucap Inara menambahkan.

"Maunya damai dia bilang dikasih waktu dua hari, ternyata hampir 20 hari belum selesai jadi apa ya saya juga bingung maunya apa dia," lanjutnya.

Senada kakak Inara Rusli, Fanny Yunara mengatakan bahwa pihaknya pun sejauh telah berupaya untuk melakukan perdamaian. Namun pihak Virgoun sendiri belum merespons tindakan baik mereka tersebut.

"Lagi diusahakan kami cari jalan perdamaian dengan mereka, saya mengundang Virgoun tapi nggak dateng dateng. Saya WA nggak dijawab, saya mau tadinya persuasif sama mereka apa sih mau mereka, cuman dari mereka bikin statement terus bikin video terus menghina-hina kami," tutur Fanny Yunara.

