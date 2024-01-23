Ladislao Camara Angkat Bicara Terkait Kabar Putus dari Nathalie Holscher

Ladislao angkat bicara terkait kabar putus dari Nathalie Holscher (Foto: Instagram/nathalieholscher)

JAKARTA - Ladislao Camara mendadak diisukan putus dari Nathalie Holscher. Padahal, Nathalie sendiri sudah sempat dilamar olehnya beberapa bulan lalu.

Kemunculan kabar putus tersebut diketahui lantaran keduanya sudah cukup jarang membagikan momen kebersamaan mereka.

Terkait kemunculan kabar putus, Ladislao pun akhirnya angkat bicara. Dikutip dari akun YouTube Intens Investigasi, pria blasteran Spanyol ini membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa hubungannya dengan Nathalie masih baik-baik saja.

"Nggak ada apa-apa kok, aman-aman aja," ujar Ladislao.

Pria 31 tahun ini menjelaskan bahwa dirinya dan Nathalie jarang terlihat tampil bersama lantaran sama-sama sibuk bekerja. Apalagi beberapa waktu lalu Nathalie sempat pergi ke luar kota untuk syuting.