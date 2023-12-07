Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Dicium Ladislao di Muka Umum, Netizen: Kenapa Jadi Downgrade Sikapnya?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |13:36 WIB
Nathalie Holscher Dicium Ladislao di Muka Umum, Netizen: Kenapa Jadi <i>Downgrade</i> Sikapnya?
Nathalie Holscher Dicium Ladislao di Muka Umum (Foto: Instagram/nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher pamer kemesraan dengan tunangannya, Ladislao Camara. Tentu hal ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi, mengingat Nathalie juga sering kali memamerkan kemesraan dengan mantan kekasihnya, mulai dari Fariz Utama hingga Yogi Ilham.

Terbaru, Nathalie tampak menerima ciuman dari kekasihnya di muka umum. Tepatnya saat ia tengah menemani bule Spanyol itu main bola.

Tak malu-malu, Ladislao terlihat mendaratkan ciuman di kening Nathalie. Bahkan aksinya tersebut sampai membuat orang-orang disana melihat ke arah mereka.

Ibu satu anak itupun tampak tak malu dicium kekasihnya di depan umum. Ia justru kegirangan dan semakin semangat untuk memberikan dukungan pada Ladislao.

Nathalie Holscher dan Ladislao Camara

Nathalie Holscher Dicium Ladislao di Muka Umum (Foto: Instagram/nathalieholscher)

Aksi Ladislao mencium kening Nathalie di depan umum, sontak menuai cibiran dari netizen. Bahkan tak sedikit yang mengingatkan mantan istri Sule ini soal usianya yang sudah tak lagi muda.

"Janda yang satu ini makin hari kelakuannya makin makin deh. Melebihi anak ABG alayy," kata safa***.

"Si natnat kenapa jd downgrade bgt sikapnya eh apa emg kembali ke setelan pabrik ya?," tutur aries***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185151/nathalie_holscher-0POR_large.jpg
Nathalie Holscher Perlu Waktu Setahun sebelum Putuskan Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184579/nathalie_holscher-jRkF_large.jpg
Nathalie Holscher Jawab Tudingan Pindah Agama usai Putuskan Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158846/nathalie_holscher-RZt6_large.jpg
4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158552/nathalie_holscher-sNRh_large.jpg
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157844/nathalie_holscher-bMWZ_large.jpg
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/33/3156783/nathalie_holscher-4fyo_large.jpg
Nathalie Holscher Minta Maaf usai Panen Hujatan Imbas Parodikan Kehamilan Erika Carlina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement