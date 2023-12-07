Nathalie Holscher Dicium Ladislao di Muka Umum, Netizen: Kenapa Jadi Downgrade Sikapnya?

JAKARTA - Nathalie Holscher pamer kemesraan dengan tunangannya, Ladislao Camara. Tentu hal ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi, mengingat Nathalie juga sering kali memamerkan kemesraan dengan mantan kekasihnya, mulai dari Fariz Utama hingga Yogi Ilham.

Terbaru, Nathalie tampak menerima ciuman dari kekasihnya di muka umum. Tepatnya saat ia tengah menemani bule Spanyol itu main bola.

Tak malu-malu, Ladislao terlihat mendaratkan ciuman di kening Nathalie. Bahkan aksinya tersebut sampai membuat orang-orang disana melihat ke arah mereka.

Ibu satu anak itupun tampak tak malu dicium kekasihnya di depan umum. Ia justru kegirangan dan semakin semangat untuk memberikan dukungan pada Ladislao.

Nathalie Holscher Dicium Ladislao di Muka Umum (Foto: Instagram/nathalieholscher)

Aksi Ladislao mencium kening Nathalie di depan umum, sontak menuai cibiran dari netizen. Bahkan tak sedikit yang mengingatkan mantan istri Sule ini soal usianya yang sudah tak lagi muda.

"Janda yang satu ini makin hari kelakuannya makin makin deh. Melebihi anak ABG alayy," kata safa***.

"Si natnat kenapa jd downgrade bgt sikapnya eh apa emg kembali ke setelan pabrik ya?," tutur aries***.