Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Pembajakan Lagu di Platform Musik Digital Kembali Marak, Naif hingga Mahalini Jadi Korban

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |09:22 WIB
Pembajakan Lagu di Platform Musik Digital Kembali Marak, Naif hingga Mahalini Jadi Korban
Naif hingga Mahalini jadi korban pembajakan lagu di platform digital (Foto: Instagram/mahaliniraharja)
A
A
A

JAKARTA - Kasus pembajakan lagu kembali marak di era digital saat ini. Modusnya diawali dengan kegiatan cover lagu, kemudian diunggah ulang ke Digital Service Provider (DSP) seperti Spotify.

Banyak musisi Tanah Air pun menjadi korban pembajakan lagu dari oknum tak bertanggung jawab. Mereka diantaranya Rayen Pono, Naif, hingga Mahalini.

Mahalini sendiri sempat mengeluhkan adanya versi cover lagu Sial yang diunggah ke Spotify. Tak hanya itu, kredit lagunya pun diubah sedemikian rupa.

Menanggapi kasus pembajakan lagu tersebut, Franki Indrasmoro alias Pepeng eks Naif mengatakan kasus serupa memang kerap ditemukan dalam beberapa tahun terakhir.

Naif

Naif hingga Mahalini jadi korban pembajakan lagu di platform digital (Foto: Instagram/naifband)


"Belakangan ini sih memang sudah terdengar cukup banyak, jadi bukan cuma Mahalini doang. Dari The Fly juga, gitarisnya bilang ada lagu dia yang di-upload ke digital platform tapi judulnya diganti kalau nggak salah," ujar Franki Indrasmoro saat dihubungi awak media baru-baru ini.

Pepeng yang kini menekuni kesibukan barunya sebagai publisher bersama Massive Music Entertainment bahkan menyebut Naif pernah menjadi korban pembajakan.

Beberapa karya mereka diunggah ke Spotify tanpa adanya izin terlebih dahulu.

"Di Massive juga ada. Waktu itu Naif juga pernah, ada dua album yang ada di Spotify dan digital platform lainnya. Jadi, Naif dulu punya album judulnya Let's Go tahun 2008, nah album itu nggak ada di DSP, Spotify dan lain-lain," ungkap Franki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157426/mahalini_raharja-8iDv_large.jpg
Merah Menyala, Mahalini Tampil Stylish saat Main Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115175/mahalini_raharja-S45g_large.jpg
Usai Mualaf, Mahalini Bakal Aqiqah Bareng sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114337/mahalini-Tb0U_large.jpg
Mahalini dan Rizky Febian Sambut Anak Pertama, Namanya Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114348/kabar_bahagia_mahalini_melahirkan_anak_pertama-XrRE_large.jpg
Kabar Bahagia, Mahalini Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/205/3108665/mahalini-MrIL_large.jpg
Mahalini Kaget Angie Carvalho Bawakan Ini Laguku di Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107846/rizky_febian-J1lX_large.jpg
Mahalini Janji Tak Perlihatkan Wajah Anak Pertama demi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement