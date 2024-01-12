Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rayen Pono Kejar Pelaku Pembajakan Lagunya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |23:01 WIB
Rayen Pono Kejar Pelaku Pembajakan Lagunya
Rayen Pono cari pelaku pembajakan lagunya (Foto: ist)
JAKARTA - Rayen Pono menjadi salah satu musisi yang lagunya dibajak oknum tak bertanggung jawab lewat layanan musik berbayar. Adapun lagu yang dibajak berjudul Tanya Hati.

Rayen Pono pun berniat mencari para pelaku yang menjadi dalang dalam pembajakan karyanya itu.

"Saya akan reach mereka lewat sosial media dan lain-lain," ujar Rayen Pono saat dihubungi awak media, belum lama ini.

Rayen Pono Kejar Pelaku Pembajakan Lagunya

Rayen Pono menuturkan kejadian ini merupakan salah satu kerugian besar yang dialami seorang komposer. Rayen juga menegaskan kalau ini perbuatan ini melawan hukum atau pidana.

Kerugian yang dialami Rayen Pono sendiri diakuinya berupa materil dan immateril. Ia tak terima karena merasa tak dihormati sebagai pencipta lagu Tanya Hati.

"Untuk kerugian pencipta sebenarnya itu isu subjektif, yang pasti kerugian materil dan imateril. Tapi yang paling penting isu karena ini pelanggaran hak cipta dan perbuatan melanggar hukum atau pidana," jelas Rayen Pono.

"Jadi lewat kejadian ini aku mau amplifikasi supaya bisa edukasi generasi hari ini juga bahwa karya itu melekat pada penciptanya dan harus dihormati," imbuhnya.

