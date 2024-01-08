Mahalini Geram, Pembajak Lagu Sial Ternyata Palsukan Izin

JAKARTA - Mahalini Raharja kembali mengungkap kekesalannya atas klaim yang dilakukan Rama Chan terhadap lagu Sial miliknya di aplikasi musik. Sosok tersebut membajak lagu Sial dengan mengubah daftar penulis dan mengklaim telah memproduksi lagu tersebut.

Usut punya usut, Rama Chan bahkan memalsukan izin dari Mahalini demi bisa mengklaim lagu Sial. Mulanya, kekasih Rizky Febian itu tak menaruh curiga saat melihatnya di Spotify.

Dia tak ingin menuduh sembarangan tanpa bukti sehingga hanya menganggap bahwa Rama Chan alias Ramadan tak mengetahui jika namanya tertulis sebagai pemilik lagu Sial di Spotify.

"Awalnya mikir jangan-jangan emang dari pihak pengcover AKA Ramadan (nama asli) itu gatau apa-apa kali yaa jadi niat cover eh dinaikin DSP (digital service provider) dan tambahkan sebagai pencipta, udah gitu bukan dia yang nyanyi," ujar Mahalini dikutip dari Instagram Storynya, Senin (8/1/2024).

Namun, Mahalini langsung naik pitam kala mengetahui bahwa pembajak lagu tersebut sengaja memalsukan chat darinya yang berisi persetujuan dari Mahalini untuk memasukkan nama Rama Chan sebagai pemilik lagu Sial.

"Tau-taunya aku ada bukti dimana dia PALSUIN chat izin ke aku dan di chat tersebut aku bolehin naikin DSP. Kriminal ga si ini namanya," sambungnya.

Padahal, Mahalini belum sempat membalas permintaan izin dari Rama Chan. Mahalini mengaku tak keberatan jika lagu Sial dicover oleh penyanyi lain tanpa izin tapi tindakan Rama Chan bukan hanya cover semata melainkan mengklaim kepemilikan lagu Sial.

"YANG DIMANA SEBENARNYA dia emang chat aku dm tapi aku ga ada bales sama sekaliiiii dan chatnya cuma izin cover doanggg (aku gak bales karna emg galiat), kalo cover doang mah yang gak izin banyak tapi aku gak pernah masalahin," jelasnya.

BACA JUGA: