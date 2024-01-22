Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tangis Glenca Chysara Pecah di Perpisahan Sinetron Ikatan Cinta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |01:08 WIB
Tangis Glenca Chysara Pecah di Perpisahan Sinetron Ikatan Cinta
Glenca Chysara menangis di perpisahan Ikatan Cinta (Foto: Okezone)
JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta telah memasuki episode terakhirnya. Momen ini diwarnai tangis haru di momen perpisahan dan syuting terakhir para pemain dan kru.

Salah satunya yang merasakan kesedihan di momen perpisahan ini ialah Glenca Chysara. Pemeran Elsa dalam sinetron Ikatan Cinta itu tak kuasa menahan tangisnya saat harus berpisah dengan keluarga IC ini.

“Aku ingin ngucapin terima kasih banyak untuk keluarga Ikatan Cinta,” ungkap Glenca di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

Tangis Glenca Chysara Pecah di Perpisahan Sinetron Ikatan Cinta

Sembari meneteskan air mata, Glenca juga dipeluk oleh Natasha Dewanti, pemeran mama Sarah di Ikatan Cinta.

Glenca mengaku banyak menyimpan kenangan manis selama proses syuting sinetron yang meraih rating tinggi ini. Ia bahkan sudah menganggap keluarga Ikatan Cinta sebagai keluarga keduanya.

“Perjalanan selama tiga tahun ini Glenca senang banget, sehat-sehat untuk semua teman-teman kru ya,” paparnya.

Tak hanya Glenca, Surya Saputra yang berperan sebagai Papa Surya dan ayah dari Andien serta Elsa ini juga merasakan kesedihan mendalam di momen perpisahan ini.

Baginya, Ikatan Cinta sudah menjadi bagian dari keluarga keduanya.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih buat kita semua. Kita mencetak sejarah, kita menciptakan karya dan keluarga,” ucap Surya.

