Vision+ Rayakan Ulang Tahun Ke-4, Siap Memulai Petualangan Baru

JAKARTA – Vision+ selaku salah satu penyedia layanan streaming dan Video On Demand (VOD) di Indonesia, merayakan ulang tahun keempat pada, Minggu, 15 Januari 2024. Tema yang dipilih dalam perayaan kali ini adalah Moving Forward.

Momen ini dirayakan pada, Senin (22/1/2024), dengan mengungkapkan berbagai rencana baru yang akan dituju pada tahun ini. Pada acara ini juga ditayangkan video mengenai konsep baru Vision+, warna baru, nonton series bersama, dan pemotongan tumpeng.

“Hari ini kami merayakan hari ulang tahun Vision+ ke-4 tahun bersama keluarga besar Vision+ dan MNC Grup yang turut hadir. Sebagai rasa syukur juga mengadakan acara potong tumpeng bersama,” kata Clarissa Tanoesoedibjo - Managing Director Vision+ di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).

Dalam menawarkan konten-kontennya yang berkualitas, Vision+ bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya Dolby Laboratories, untuk merilis original series yang mengadopsi teknologi Dolby.

Ada juga kerja sama dengan platform hiburan lokal Migo, yang turut menayangkan berbagai original series Vision+. Selain itu, berbagai platform e-commerce dan telekomunikasi juga tak ketinggalan dalam bekerja sama dengan Vision+.

Vision+ juga aktif menayangkan berbagai live sports ternama seperti MotoGP, BWF World Championship, dan terbaru menayangkan Piala Asia yang di dalamnya terdapat timnas Indonesia berlaga.

Hal ini dilakukan setelah melihat antusiasme masyarakat yang tinggi akan dunia olahraga. Oleh sebab itu, Vision+ mengadakan berbagai event seperti nonton bareng (nobar) MotoGP dan WSBK yang diadakan secara rutin.

Sesuai tema yang diusung, Vision+ berusaha untuk terus bergerak maju pada tahun ini untuk menjadi platform OTT terbesar di Indonesia. Mengingat saat ini Vision+ terafiliasi dengan RCTI+ sehingga dapat menjaring pengguna yang lebih luas.

“Vision+ mengusung tema Moving Forward pada ulang tahun ke-4 ini sebagai refleksi kami yang berkomitmen untuk bergerak maju menuju perubahan yang lebih besar. Petualangan baru Vision+ akan dimulai, kami akan menyajikan brand new Vision+ dan Vision+ 2.0,” ujar Clarissa.