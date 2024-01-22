Sumber Kekayaan Inul Daratista di Usia 45 Tahun

JAKARTA – Inul Daratista baru saja berulang tahun yang ke 45, dengan mendapat sebuah kejutan ulang tahun tak biasa. Rupanya Adam Suseno prank Inul dengan berpura-pura selingkuh di sebuah kamar hotel.

Mengetahui informasi tersebut, sontak saja membuat Inul kesal dengan segera mendatangi lokasi kejadian kamar hotel tersebut, yang mana sebetulnya tempat itu adalah lokasi kejutan ulang tahun untuk Inul sendiri.

Berkaca dari momen ulang tahun Inul Daratista, akankah kalian penasaran dengan sumber kekayaan yang dimiliki Inul di usia 45 tahun ini? Mengingat ia juga sempat ramai diperbincangkan akibat postingannya di media sosial tentang keluhannya soal pajak industri hiburan yang sekarang naik hingga 70 Persen.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (22/1/2024) berikut sumber kekayaan Inul Daratista

1. Penyanyi dangdut

Tidak bisa dipungkiri, Inul yang menjadi seorang penyanyi dangdut sejak lama ini, namanya kian naik di kancah hiburan. Bahkan tidak main-main seiring dengan berjalannya waktu bayaran yang didapatkan Inul sekali manggung juga diperkirakan mencapai Rp 300 juta.

2. Pembawa acara

Selain menjadi seorang penyanyi dangdut, ternyata Inul mempunyai kemampuan untuk merambah di dunia entertainment. Tidak sedikit dari beberapa program acara TV kerap kali menjadikan Inul sebagai pembawa acara.

3. Juri kontes dangdut

Karena dianggap sudah menjadi penyanyi dangdut senior, Inul Daratista juga sering dijadikan panutan bagi para juniornya di panggung hiburan. Sehingga ia juga dipercaya untuk menjadi dewan juri kontes dangdut di salah satu program TV dengan bayaran yang fantastis yakni Rp 60-100 juta setiap satu episodenya.

4. Endorsement

Sebagai artis dan penyanyi, tentunya Inul juga sering mendapat tawaran untuk endorsement atau iklan suatu produk di media sosialnya. Tidak heran, jika kekayaan Inul pun semakin banyak dengan tawaran-tawaran tersebut.

5. Bisnis kosmetik

Tidak puas dengan menekuni dunia entertainment, Inul semakin ingin melebarkan sayapnya dengan mulai terjun ke dunia bisnis. Pada kali ini, ia memutuskan untuk mengeluarkan produk kosmetiknya sendiri dengan nama Inul Beauty. Bukan hanya sekedar kosmetik, ternyata dalam produknya Inul menyediakan berbagai skincare dan juga minuman diet.