Pinkan Mambo Disuruh Suami Ngamen di Jalanan dan Diolok-Olok, Netizen Emosi

JAKARTA - Pinkan Mambo kembali mencuri perhatian netizen lantaran bernyanyi dan berjoget di lampu merah. Bahkan kejadian tersebut terekam dalam bentuk video saat ia tengah live TikTok baru-baru ini.

Dalam video tersebut, Pinkan yang mengenakan kaos dan celana pendek tampak bernyanyi dan berjoget menghampiri para pengendara. Tak cuma itu, istri dari Arya Khan ini juga terlihat diberi sejumlah uang oleh para pengendara.

Tak lama setelah kejadian tersebut, Pinkan pun terdengar diteriaki oleh suaminya dari balik kamera. Sayangnya, Arya terdengar melayangkan hinaan pada istrinya.

"Orang gila orang gila. Baru pulang dari Grogol pak," kata Arya Khan sambil merekam istrinya.

Pinkan Mambo disuruh suami ngamen di jalanan (Foto: Instagram/pinkan_mambo)





"Mambo asyik goyangannya. Kesinian Mambo," lanjutnya.

Bukan hanya menghina, Arya juga meminta istrinya untuk berakting di pinggir jalan. Bahkan ia tak segan meminta Pinkan untuk menangis, hingga orang-orang iba dan memberikan uang.

"Sekarang ku menangis. Nggak bisa nggak bisa. Tadi gue begitu. Ku menangis. Cepat cepat nangis nangis. Sawer guys sawer guys. Itu dapat ceban kan lumayan buat beli tea jus," kata Arya Khan.

Video yang diunggah ulang oleh akun Instagram @lambe__danu itu pun sontak ramai dikomentari netizen. Bahkan tak sedikit yang mengaku emosi dengan sikap Arya Khan.