Pinkan Mambo Mau Lakukan Hal Ini Agar Jualan Singkong Arya Khan Laris

Pinkan Mambo lakukan ini agar singkong jualan Arya Khan laris (Foto: Instagram/pinkan_mambo)

JAKARTA - Pinkan Mambo saat ini telah menjadi istri dari seorang pria bernama Arya Khan. Sebagai istri, Pinkan tentunya memiliki kewajiban untuk mengurus serta membantu sang suami.

Memiliki keuntungan lantaran dikenal sebagai seorang penyanyi terkenal, membuat Pinkan pun membantu usaha suaminya sebagai pengusaha singkong. Bahkan ia pun memiliki sebuah cara agar dagangan suaminya bisa laris manis dan diborong para pembeli.

Dikutip dari unggahan video di akun Instagram @lambe__danu, Pinkan tampak siap memberikan bonus spesial pada pembeli. Terutama ketika mereka membeli dagangan suaminya dengan minimal pembelian 2 kilogram singkong.

"Singkong? Mba, gratis foto minimal dua kilo," kata Pinkan Mambo sambil menawarkan dagangannya.

"Satu kilo aja lah, banyak banget," sahut calon pembeli.

Pinkan Mambo lakukan ini agar singkong jualan Arya Khan laris (Foto: Instagram/pinkan_mambo)





"Kapan lagi bisa foto sama artis? Artis nggak laku," timpal Pinkan Mambo sambil tertawa.

Mendengar ucapan Pinkan, Arya yang merekam momen tersebut pun tertawa. Namun, ia sempat menimpali ucapan istrinya tersebut hingga membuat suasana semakin heboh.

"Artis nggak laku, artis belegug (bodoh)," timpal Arya Khan sambil tertawa.

Dalam kesempatan itu, Pinkan terlihat cukup tulus membantu pekerjaan suaminya. Bahkan, ia pun terlihat membantu pembeli untuk memilih singkong yang terbaik.

Kondisi tersebut membuat netizen ramai menuliskan komentar mereka. Bukan dengan hujatan, tetapi justru pujian pada pelantun Kasmaran tersebut.