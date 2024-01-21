Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kecewa Menikah dengan Pinkan Mambo, Arya Khan Mengancam Pulang ke Rumah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |08:05 WIB
Kecewa Menikah dengan Pinkan Mambo, Arya Khan Mengancam Pulang ke Rumah
Kecewa Menikah dengan Pinkan Mambo, Arya Khan singgung perceraian (Foto: Instagram/pinkan_mambo)
A
A
A

JAKARTA - Pinkan Mambo dan Arya Khan belakangan menjadi sorotan usai memutuskan untuk menikah. Pasalnya, meski baru kenal beberapa bulan, keduanya sudah berani untuk melangkah ke jenjang pernikahan, bahkan Pinkan pun sampai rela pindah agama dengan sang suami.

Kali ini, rumah tangga keduanya disorot lantaran pertengkaran hebat yang terjadi. Padahal pernikahan mereka sendiri belum genap satu bulan berjalan.

Entah disengaja atau tidak, momen cekcok mereka beredar luas di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun @folknetizen.

Dalam video tersebut, Pinkan Mambo mengaku kurang suka dengan sikap Arya Khan. Tak terima dikomplain Pinkan, Arya Khan pun mengancam untuk pulang ke rumah.

"Udahlah aku pulanglah, udah mendingan aku pulang aja," ucap Arya Khan sambil keluar rumah.

Pinkan Mambo dan Arya Khan

Kecewa Menikah dengan Pinkan Mambo, Arya Khan singgung perceraian (Foto: Instagram/folknetizen)


Mantan personil Ratu itu mengejar sang suami sampai ke jalanan.

"Nggak kayak gitu Arya, jangan jahat sama perempuan. Kamu terus-terusan ngancam aku, kemarin ngeprank cerai," kata Pinkan Mambo.

Pria yang berprofesi sebagai pedagang singkong itu seolah tak peduli dengan ocehan Pinkan Mambo. Sebab ia sudah kecewa dengan sikap sang istri.

"Aku mau pulang, udah udah kecewa udah berapa kali," tegas Arya Khan.

Halaman:
1 2
