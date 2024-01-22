Belum Mau Menikah Lagi Usai Ditinggal Glenn Fredly, Mutia Ayu: Dia Tetap di Hati Aku

JAKARTA - Mutia Ayu mengaku belum ada keinginan untuk menikah kembali, usai ditinggal pergi untuk selamanya oleh Glenn Fredly.

Bahkan, tiga tahun tampaknya masih belum cukup bagi Mutia Ayu untuk bisa mencari pengganti sosok Glenn di hatinya. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung olehnya saat ditemui baru-baru ini.

"Glenn tetap di hati aku, nggak akan pernah tergantikan," ungkap Mutia Ayu di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Kendati begitu, Mutia Ayu memasrahkan soal jodoh kepada Tuhan.

Mutia Ayu belum mau menikah lagi (Foto: Instagram/mutia_ayuu)





"Aku selalu minta apa pun yang direncanakan Tuhan ya terserah (kalau urusan menikah) kalau memang dikasih syukur, ya pokoknya minta yang diberikan terbaik," jelas Mutia Ayu.

Untuk saat ini, Mutia Ayu hanya ingin fokus mengurus putri semata wayangnya, Gewa.

"Pokoknya aku terserah sih sama rencana Tuhan, tapi untuk saat ini prioritas aku tuh Gewa ya. Aku memang fokus untuk Gewa kok," pungkas Mutia Ayu.

