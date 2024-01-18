Putri Glenn Fredly Idap Radang Paru-Paru, Mutia Ayu: Belum Bisa Sekolah Lagi

JAKARTA - Mutia Ayu membeberkan kondisi terkini putrinya, Gewa yang mengidap pneumonia atau radang paru-paru. Sebelumnya, bocah berusia 4 tahun itu sempat dilarikan ke UGD lantaran mengalami demam tinggi.

Bahkan demam yang dialami Gewa sempat berlangsung selama tiga hari sebelum akhirnya dibawa ke UGD. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, diketahui bahwa putri mendiang Glenn Fredly itu mengidap radang paru-paru.

"Iya, sempat Gewa panas tiga hari, 42 derajat dan dibawa ke UGD. Terus Gewa dicek ya dirontgen," ujar Mutia Ayu baru-baru ini.

Saat ditanya penyebab Gewa mengalami radang paru-paru, Mutia pun mengatakan jika hal itu terjadi akibat kondisi udara yang kurang baik. Salah satunya, Gewa menghirup udara kotor dan juga rokok.

Anak Glenn Fredly idap radang paru-paru (Foto: Instagram/mutia_ayuu)

"Iya pneumonia (radang paru-paru). Karena polusi ya banyak yang ngerokok, udaranya nggak bagus," bebernya.

Nahasnya, kondisi tersebut membuat Gewa sampai saat ini belum bisa kembali bersekolah.

"Dia belum stabil ya. Jadi masih belum bisa sekolah lagi," jelasnya.

