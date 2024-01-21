Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nindy Ayunda Anggap Umrah Sebagai Ajang untuk Menenangkan Diri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |22:45 WIB
Nindy Ayunda Anggap Umrah Sebagai Ajang untuk Menenangkan Diri
Nindy Ayunda anggap umrah sebagai ajang untuk menenangkan diri (Foto: Instagram/nindyayunda)
A
A
A

JAKARTA - Nindy Ayunda baru saja menyelesaikan ibadah umrah. Tak sendiri, kekasih Dito Mahendra ini tampak umrah ditemani oleh sang ibunda tercinta.

Wanita 35 tahun itu mengaku bahwa perjalanan ibadah umrahnya kali ini berbeda dari sebelumnya. 

"Kalau untuk ibadahnya, aku merasa lebih berbeda lah dari yang lalu," kata Nindy Ayunda di kawasan Tendean, Jumat (19/1/2024).

Bukan tanpa sebab Nindy merasakan demikian. Pasalnya umrah kali ini jadi ajang untuk menenangkan diri yang belakangan mudah risau.

Nindy Ayunda

Nindy Ayunda anggap umrah sebagai ajang untuk menenangkan diri (Foto: Instagram/nindyayunda)


"Iya, lebih kayak sebenarnya semakin bertambahnya usia semakin mengerti kalau ternyata tuh, spiritual tuh penting sekali kedekatan kita sama Allah penting banget," jelas Nindy Ayunda. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152492/nindy_ayunda-lAEv_large.jpg
Nindy Ayunda Akhirnya Akui Sudah Menikah dengan Dito Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/33/3107379/nindy_ayunda-x3Oj_large.jpg
Kronologi Nindy Ayunda Balikan dan Isyaratkan Akan Menikah dengan Dito Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106975/nindy_ayunda-J7dU_large.jpg
CLBK, Nindy Ayunda Isyaratkan Bakal Menikah dengan Dito Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/33/2987464/bukan-menikah-nindy-ayunda-ternyata-rilis-single-baru-NwxxCZjQxu.jpg
Bukan Menikah, Nindy Ayunda Ternyata Rilis Single Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986832/nindy-ayunda-unggah-foto-kenakan-gaun-pengantin-sudah-menikah-lagi-uI0VmyQmNG.jpg
Nindy Ayunda Unggah Foto Kenakan Gaun Pengantin, Sudah Menikah Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/33/2970706/nindy-ayunda-diduga-punya-pacar-baru-usai-pamer-buket-bunga-di-momen-valentine-FP68wq9Cx2.jpg
Nindy Ayunda Diduga Punya Pacar Baru Usai Pamer Buket Bunga di Momen Valentine
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement