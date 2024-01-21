Nindy Ayunda Anggap Umrah Sebagai Ajang untuk Menenangkan Diri

Nindy Ayunda anggap umrah sebagai ajang untuk menenangkan diri (Foto: Instagram/nindyayunda)

JAKARTA - Nindy Ayunda baru saja menyelesaikan ibadah umrah. Tak sendiri, kekasih Dito Mahendra ini tampak umrah ditemani oleh sang ibunda tercinta.

Wanita 35 tahun itu mengaku bahwa perjalanan ibadah umrahnya kali ini berbeda dari sebelumnya.

"Kalau untuk ibadahnya, aku merasa lebih berbeda lah dari yang lalu," kata Nindy Ayunda di kawasan Tendean, Jumat (19/1/2024).

Bukan tanpa sebab Nindy merasakan demikian. Pasalnya umrah kali ini jadi ajang untuk menenangkan diri yang belakangan mudah risau.

Nindy Ayunda anggap umrah sebagai ajang untuk menenangkan diri (Foto: Instagram/nindyayunda)





"Iya, lebih kayak sebenarnya semakin bertambahnya usia semakin mengerti kalau ternyata tuh, spiritual tuh penting sekali kedekatan kita sama Allah penting banget," jelas Nindy Ayunda.