Nindy Ayunda Bantah Nikah Siri dengan Dito Mahendra: Masih Berpikir Beribu-ribu Kali

JAKARTA - Nindy Ayunda membantah tegas kabar mengenai dirinya yang menikah siri dengan Dito Mahendra.

"Nggak ada (nikah siri). Aku nggak pernah menikah siri karena bagi aku menikah itu sebaiknya diumumkan. Aku pasti pengennya secara normal," tegas Nindy Ayunda di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2023).

Alih-alih menikah siri, justru hubungan asmara Nindy Ayunda dengan Dito Mahendra sudah kandas di tengah jalan.

"Aku menjalani sendiri dulu sama anak-anak. Aku sekarang fokus sama anak-anak aja," jelas Nindy Ayunda.

Untuk saat ini, perempuan 35 tahun itu belum siap untuk menikah lagi. Sebab ia masih menikmati momen-momen ketika ia disibukkan mengurus anak-anaknya.

"Alhamdulillah masih berpikir beribu-ribu kali untuk mau menikah saat ini. Kalau nanti nggak tahu. Sekarang pasti sendiri dulu jalani hidup aku," tutur Nindy Ayunda.

"Aku nggak mau one day punya pasangan baru nggak bisa menikmati keriwehan aku pagi-pagi sama anak-anak dari subuh," lanjutnya.

