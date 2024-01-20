Raissa Ramadhani Jadikan Buku Harian Ibunda sebagai Sumber Inspirasi

JAKARTA - Raissa Ramadhani menemukan buku harian ibunya beberapa tahun usai meninggal dunia. Hal ini menjadi sebuah pilihan yang membingungkan, di antara perasaan sedih dan rasa ingin tahu.

"Lumayan campur aduk sih perasaanku. Di satu sisi aku takut larut dalam duka lagi kalau baca, tapi hati aku nggak bisa nahan, akhirnya aku baca buku itu. Ternyata aku nggak nyesel sama sekali, tulisan mama itu benar-benar membuktikan kalau mama adalah ibu terbaik buat aku yang tulus sekali sayang sama anak-anaknya," ujar Raissa.

Raissa mengungkapkan isi bukunya berkisar tentang perjuangan sebagai seorang ibu pada saat itu, dan tentang bagaimana seorang ibu ingin melakukan segala sesuatu untuk kebahagiaan anak-anaknya.

Dengan menemukan buku harian sebagai warisan dari ibunya, Raissa menemukan tempat untuk bersandar dalam bentuk yang baru. "Kalau lagi sedih atau merasa tidak sanggup menghadapi sesuatu, aku suka membaca buku itu, karena banyak inspirasi yang aku dapat," kata Raissa.

"Mama itu perempuan yang sangat kuat menjalani hidup dan segala cobaannya. Aku selalu berpikir, 'kalau mama aku bisa, kenapa aku tidak bisa? Toh aku selalu percaya Tuhan menjaga kita di setiap langkah kita,'" lanjutnya.

