Raissa Ramadhani Semringah Lagunya Tembus Viral 50 Indonesia

JAKARTA - Raissa Ramadhani baru saja merilis single bertajuk Seribu Pelukan. Dua bulan dirilis, lagu tersebut telah menemukan posisinya di belantika musik Indonesia.

Lagu Seribu Pelukan ciptaan Tenty Kamal dan Choki Cassandra ini berhasil tembus Viral 50 Spotify Indonesia. Tak cuma itu, lagu tersebut juga berhasil meraih 1 juta stream.

Raissa pun merasa bangga atas capaian itu. Tak pernah menyangka lagunya bisa meraih posisi membanggakan tersebut.

"Happy banget, bersyukur banget, salah satu target tiap rilis lagu ya masuk viral 50 indonesia, jadi ketika berhasil, happy dan bersyukur bgt," jelas Raissa.

"Waktu awal rilis lagu ini aku sempat deg-degan karena untuk range vokal aku, lagu ini lumayan challenging. takut orang-orang gak suka dengernya, tapi ternyata kita memang harus ngelawan rasa takut atau insecure kita, aku jadi makin semangat buat terus ngeluarin karya dan menghadapi challenge selanjutnya," jelas Raissa.

Menurutnya lagu tersebut bisa sesuai dengan perasaan yang dirasakan pendengar. Sehingga dengan demikian lagu tersebut mampu memiliki fansnya sendiri.

“Mungkin karena relate sama audience yaa, siapa sih yang gak pernah ngerasain rindu dan kehilangan. Jadi mungkin experience yang dikasih oleh lirik dan melodinya relate sama pendengar,” jelasnya.

