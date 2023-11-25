Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Raissa Ramadhani Mengatasi Kesedihannya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |00:01 WIB
Cara Raissa Ramadhani Mengatasi Kesedihannya
Cara Raissa Ramadhani mengatasi kesedihan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Raissa Ramadhani, seorang penyanyi, mempunyai cara mengelola rasa sedihnya. Menangis menjadi salah satu hal yang dilakukan Raissa ketika menghadapi situasi yang sangat menyedihkan dan tak dapat ditahan lagi.

"Terkadang, menangis bisa membuat perasaan menjadi lebih baik dan lega," ujarnya.

Selain menangis, Raissa juga sering melakukan hal-hal yang disenanginya. Dengan memusatkan perhatian pada aktivitas yang disukainya, ia berhasil melupakan kesedihan yang tengah dihadapinya. Salah satunya adalah pergi ke tempat favoritnya, yang menjadi bentuk penyembuhan baginya.

