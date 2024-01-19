RCTI Gelar Meet and Greet Sinetron TOP Masih Ngojek di Cibinong

CIBINONG - RCTI kembali menggelar Pesta Oke di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada 19 Januari 2024. Ada sederet kegiatan yang digelar untuk memeriahkan event tersebut.

Salah satu dari kegiatan dalam event tersebut adalah meet and greet bersama para pemain sinetron TOP Masih Ngojek, dari Eza Yayang, Fitri Ayu, Andri Sulistiandri, hingga Anastasja Rina.

Tak hanya itu, para pencinta sepak bola juga dimanjakan dengan acara Nobar AFC Asian Cup 2023 Vietnam vs Indonesia. Selain itu, ada juga berbagai hiburan musik, games, music challenge, dan doorprize.

Acara meet and greet bareng pemain TOP Masih Ngojek dan AFC Asian Cup 2023 dapat ditonton di kanal digital RCTI 28 UHF. Jika terjadi gangguan digital, lakukan scan ulang Set Top Box.

Jika masih terjadi gangguan, maka cek kembali sambungan kabel Set Top Box dan pastikan antena sudah terpasang dengan baik. Pastikan pula arah antena kamu sudah di posisi yang benar.

Atau Anda bisa menghubungi layanan solusi TV digital di nomor Whatsapp 0856-9003-900.*

(SIS)