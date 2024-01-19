Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

RCTI Gelar Meet and Greet Sinetron TOP Masih Ngojek di Cibinong

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |23:52 WIB
RCTI Gelar Meet and Greet Sinetron <i>TOP Masih Ngojek</i> di Cibinong
Pesta Oke RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

CIBINONG - RCTI kembali menggelar Pesta Oke di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada 19 Januari 2024. Ada sederet kegiatan yang digelar untuk memeriahkan event tersebut.

Salah satu dari kegiatan dalam event tersebut adalah meet and greet bersama para pemain sinetron TOP Masih Ngojek, dari Eza Yayang, Fitri Ayu, Andri Sulistiandri, hingga Anastasja Rina.

Tak hanya itu, para pencinta sepak bola juga dimanjakan dengan acara Nobar AFC Asian Cup 2023 Vietnam vs Indonesia. Selain itu, ada juga berbagai hiburan musik, games, music challenge, dan doorprize

Acara meet and greet bareng pemain TOP Masih Ngojek dan AFC Asian Cup 2023 dapat ditonton di kanal digital RCTI 28 UHF. Jika terjadi gangguan digital, lakukan scan ulang Set Top Box. 

Jika masih terjadi gangguan, maka cek kembali sambungan kabel Set Top Box dan pastikan antena sudah terpasang dengan baik. Pastikan pula arah antena kamu sudah di posisi yang benar.

Atau Anda bisa menghubungi layanan solusi TV digital di nomor Whatsapp 0856-9003-900.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement