HOT GOSSIP

Boy William Habiskan Rp1,1 Miliar untuk Operasi Hidung

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |21:05 WIB
Boy William Habiskan Rp1,1 Miliar untuk Operasi Hidung
Boy William habiskan Rp1,1 miliar untuk operasi hidung. (Foto: Instagram/@boywilliam17)
A
A
A

JAKARTA - Boy William menghabiskan dana yang tak sedikit untuk memermak hidungnya di Korea Selatan. Dia mengklaim, menghabiskan uang sekitar Rp1,1 miliar untuk operasi hidung. 

Tak sekadar untuk kepentingan estetika, operasi hidung itu dilakukan Boy William, demi meluruskan hidungnya yang bengkok. Kondisi medis tersebut jika tak diperbaiki berpotensi membuat Boy sulit bernapas. 

Sebelum menjalani operasi plastik, sang presenter mengaku, lebih dahulu menjalani sederet treatment. Semua itu dilakukannya, agar kondisi benar-benar stabil setelah menjalani operasi. 

“Jadi, untuk operasi dan treatment itu habis sekitar Rp1,1 miliar lah,” tutur Boy William saat ditemui awak media di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten, belum lama ini. 

