Andre Taulany dan Boy William Bernyanyi Bareng Lagu Nurlela

JAKARTA - Episode terbaru Nebeng Boy New Era menghadirkan Andre Taulany sebagai bintang tamu. Program di kanal YouTube BW ini menampilkan Boy William yang mengajak tamu spesialnya berbincang santai di dalam mobil. Dengan gaya pembawaan yang ceria, perbincangan mereka selalu menarik perhatian penonton.

Dalam sesi ini, Andre bercerita tentang julukannya sebagai "Sultan Langit". Julukan ini bermula saat pandemi, ketika Andre dan Raffi Ahmad sering bertukar mobil demi konten YouTube. Andre juga mengenang kunjungannya ke Liverpool, kota asal The Beatles. Andre menjelajahi tempat bersejarah seperti rumah John Lennon dan zebra cross legendaris Abbey Road.

Andre juga mengungkapkan kegemarannya berkunjung ke rumah teman-temannya. Kali ini, Andre menyebut kunjungannya ke rumah Boy William sebagai momen spesial. Boy menyampaikan kekagumannya terhadap Andre, yang sudah 27 tahun berkarier di dunia hiburan. Mulai dari vokalis band Stinky, pemain film, pelawak, hingga kembali ke dunia musik bersama grup Andre Taulany and Friends.

Di tengah perbincangan, Andre memperkenalkan Boy kepada Boyen, satu-satunya vokalis wanita di grup band-nya. Melalui video call penuh canda, Andre dan Boyen berhasil menciptakan suasana hangat. Boy bahkan mengusulkan kolaborasi karena kemiripan nama mereka.

Andre juga mempromosikan single barunya "Nurlela", hasil kolaborasi dengan Ayu Ting Ting. Lagu ini mendapat perhatian karena gitaris internasional Slash turut berkontribusi. Sambil bernyanyi bersama, Andre dan Boy menambah kehangatan sesi tersebut.

Di segmen lain, Andre berbagi rahasia kesuksesan program Lapor Pak!. Andre menilai keberhasilan acara ini berkat chemistry antar pemain dan konsep sketsa komedi yang sudah lama dirindukan sejak era Opera Van Java. Saat Boy bertanya siapa pemain dengan bayaran tertinggi, Andre menjawab penuh canda, “GUE pasti!”

Episode ini ditutup dengan tawa dan kebahagiaan, mencerminkan chemistry luar biasa antara Boy dan Andre. Ingin lihat Nebeng Boy dengan bintang tamu lain, yuk buka di channel YouTube BW.

(tty)