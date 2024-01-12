Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hidungnya Bengkok, Boy William Jalani Operasi Plastik

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:04 WIB
Boy William operasi plastik
Boy William operasi plastik (Foto: IG Boy William)
A
A
A

JAKARTA - Boy William mengungkap dirinya sempat menjalani operasi plastik di bagian hidungnya pada November 2023. Mulanya, dia tak pernah memiliki keinginan untuk melakukan operasi plastik. Dia hanya menemani sang ibu untuk melakukan facelift.

Namun ketika melakukan CT-Scan, ditemukan bahwa bentuk hidungnya tak proporsional. Salah satu bagiannya bengkok dan kerap mengganggu pernafasannya.

"Setelah dicek di CT-Scan bener juga hidung gue bengkok, pernafasan tersumbat. Jadi sekarang hidungnya dilurusin, karena sebelumnya belok. Pernapasan di satunya lagi lebih sempit dan yang satu longgar, yang satu ada kayak flu terus," ujar Boy William dikutip dari tayangan GoSpot RCTI, Jumat (12/1/2024).

Hidungnya Bengkok, Boy William Jalani Operasi Plastik

Boy mengaku tak pernah memiliki keinginan untuk melakukan operasi plastik bukan karena pro kontra yang terjadi di publik. Menurutnya sah-sah saja jika seseorang ingin mengubah penampilannya dengan cara melakukan operasi plastik.

Namun baginya, operasi plastik bukan menjadi suatu keinginan dalam kehidupannya yang harus diwujudkan demi menunjang penampilan sebagai public figure.

"Gue gak pernah kepikiran tapi bukan karena menganggap operasi plastik itu tabu, gak juga. Itu bagi kita adalah hal yang normal ya. Di lingkungan kita banyak banget yang ngelakuin itu," sambungnya.

