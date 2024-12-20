Sultan di Langit: Kisah Andre Taulany Bertukar Mobil dengan Raffi Ahmad

JAKARTA - Dalam episode terbaru Nebeng Boy, Andre Taulany, salah satu komedian, penyanyi, dan aktor terkemuka Indonesia, tampil sebagai bintang tamu bersama Boy William. Program di kanal YouTube BW ini tidak hanya menawarkan sesi wawancara yang seru dan penuh canda, tetapi juga membuka pintu ke perjalanan karier yang inspiratif dari Andre Taulany.

Di awal percakapan, Boy dan Andre membahas julukan “Sultan di Langit” yang disematkan oleh netizen kepada Andre, terkait hobinya bertukar mobil dengan Raffi Ahmad untuk konten YouTube selama pandemi. Andre menceritakan pengalamannya berkunjung ke kota The Beatles di Inggris, menyebutkan tempat-tempat bersejarah seperti rumah John Lennon dan Abbey Road. Sebagai pembuat konten, Andre senang berbagi rumah dan kehidupan pribadi dengan penggemar, termasuk rumah Boy William yang sudah Andre kunjungi dua kali sebelumnya.

Menurut Boy William, Andre adalah sosok yang menginspirasi. Karier Andre yang dimulai pada 1997 dengan grup band Stinky telah membawanya melalui berbagai bidang hiburan – dari vokalis band hingga komedian dan aktor. Setelah meninggalkan Stinky, Andre masih aktif di dunia musik dengan grup band Andre Taulany and Friends.



Dia juga menyebutkan bahwa kerjasamanya dengan Ayu Ting Ting dalam single terbarunya “Nurlela” menjadi salah satu momen yang paling dinantikan, sebuah kolaborasi yang bahkan membuat Boy William merasa tertinggal langkah.

Boy dan Andre juga membahas acara "Lapor Pak!", yang menurut Andre mendapat tempat spesial di hati penonton Indonesia karena komitmen kuat terhadap akamistre yang lengkap dan sketsa komedi yang khas. Andre menjelaskan bahwa sketsa seperti ini jarang muncul setelah hilangnya program OVJ, menjadikannya fenomena yang langka dan ditunggu-tunggu.