Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sultan di Langit: Kisah Andre Taulany Bertukar Mobil dengan Raffi Ahmad

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |19:04 WIB
Sultan di Langit: Kisah Andre Taulany Bertukar Mobil dengan Raffi Ahmad
Sultan di Langit, kisah Andre Taulany bertukar mobil dengan Raffi Ahmad. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Dalam episode terbaru Nebeng Boy, Andre Taulany, salah satu komedian, penyanyi, dan aktor terkemuka Indonesia, tampil sebagai bintang tamu bersama Boy William. Program di kanal YouTube BW ini tidak hanya menawarkan sesi wawancara yang seru dan penuh canda, tetapi juga membuka pintu ke perjalanan karier yang inspiratif dari Andre Taulany.

Di awal percakapan, Boy dan Andre membahas julukan “Sultan di Langit” yang disematkan oleh netizen kepada Andre, terkait hobinya bertukar mobil dengan Raffi Ahmad untuk konten YouTube selama pandemi. Andre menceritakan pengalamannya berkunjung ke kota The Beatles di Inggris, menyebutkan tempat-tempat bersejarah seperti rumah John Lennon dan Abbey Road. Sebagai pembuat konten, Andre senang berbagi rumah dan kehidupan pribadi dengan penggemar, termasuk rumah Boy William yang sudah Andre kunjungi dua kali sebelumnya.

Menurut Boy William, Andre adalah sosok yang menginspirasi. Karier Andre yang dimulai pada 1997 dengan grup band Stinky telah membawanya melalui berbagai bidang hiburan – dari vokalis band hingga komedian dan aktor. Setelah meninggalkan Stinky, Andre masih aktif di dunia musik dengan grup band Andre Taulany and Friends.

Dia juga menyebutkan bahwa kerjasamanya dengan Ayu Ting Ting dalam single terbarunya “Nurlela” menjadi salah satu momen yang paling dinantikan, sebuah kolaborasi yang bahkan membuat Boy William merasa tertinggal langkah.

Boy dan Andre juga membahas acara "Lapor Pak!", yang menurut Andre mendapat tempat spesial di hati penonton Indonesia karena komitmen kuat terhadap akamistre yang lengkap dan sketsa komedi yang khas. Andre menjelaskan bahwa sketsa seperti ini jarang muncul setelah hilangnya program OVJ, menjadikannya fenomena yang langka dan ditunggu-tunggu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/598/3132851/cash_queens-8VOB_large.jpeg
CASH QUEENS: Adu Strategi 9 Perempuan untuk Berebut Hadiah Rp300 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/33/3097363/boy_william-cJy4_large.jpg
Andre Taulany dan Boy William Bernyanyi Bareng Lagu Nurlela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095958/drama_pernikahan-XyhI_large.jpg
Pernikahan Impian Vior dari Rencana Mewah ke Kesederhanaan yang Membahagiakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085319/second_chance-sdGg_large.jpeg
Perjalanan Boy William Temani Kandidat Second Chance Jalani Operasi Plastik di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3085055/boy_william-Vdxg_large.jpg
Boy William Pangling Lihat Hasil Perubahan Peserta Second Chance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/33/3082470/second_chance-kPU6_large.jpg
Second Chance: Playlist Baru Boy William tentang Transformasi Hidup
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement