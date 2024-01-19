Helga Luna Akhir Debut dengan Single Dolananmu

JAKARTA - Helga Luna mencoba debut dengan single bertajuk Dolananmu. Lagu Dolananmu hadir dengan alunan musik koplo modern.

"Sebenarnya bukan sekadar mengikuti tren, tetapi pada dasarnya aku ingin ikut melestarikan bahasa Jawa melalui lagu, musik pun kita masukkan unsur modern agar bisa diterima semua kalangan," terang Helga Luna saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

BACA JUGA: Bulan Sutena Lebih Pilih Bermusik Ketimbang Akting

Lagu ini hadir dengan sentuhan saxophone membuat dangdut koplo terdengar lebih manis, kolaborasi dangdut klasik, koplo, dan ska menjadikan harmonisasi yang indah serta enak untuk bergoyang, meskipun lagunya sendiri bertemakan kesedihan karena dikhianati sang kekasih.

Diketahui, lagu berjudul Dolananmu ditulis sendiri oleh Helga berdasarkan cerita asli dari sahabatnya.

"Alhamdulillah banyak yang membantu untuk bisa terwujudnya single perdana aku, semuanya dipermudah, baik penulisan lagu, aransemen, dan juga pembuatan video klip," ungkap Helga.

Seperti diketahui, perjalanan Helga Luna di dunia tarik suara tidaklah mudah, banyak yang menentangnya terutama dari keluarga. Tapi wanita berparas ayu ini tidak patah arang, dia membuktikan bahwa melalui musik bisa mewujudkan segala mimpinya. Stigma negatif tentang pedangdut ditanggapi dengan memberikan banyak prestasi.

"Iya, dulu aku ditentang keluarga, dari kelas 1 SMA aku mulai keliling untuk ngamen sampai ke mana-mana. Dari ngamen itulah saya bisa menyelesaikan studi sampai S2 dan sekarang aku lagi melanjutkan ke S3. Dari situlah keluarga aku mulai percaya bahwa dari menyanyi bisa mewujudkan mimpi," ungkap penyanyi yang juga berprofesi sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di daerah kerja Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.