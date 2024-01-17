Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Shakira Jasmine Sempat Masuk IGD Sebelum Syuting Video Musik Duetnya Bersama Arash Buana

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |02:30 WIB
Shakira Jasmine Sempat Masuk IGD Sebelum Syuting Video Musik Duetnya Bersama Arash Buana
Shakira Jasmine sempat masuk IGD sebleum syuting video musik (Foto: Instagram/shakirajsmn)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Shakira Jasmine menceritakan kisah di balik pembuatan video musik single terbarunya bersama Arash Buana, I Don't Wanna Go Back Home.

Pada saat hari syuting, Shakira Jasmine sempat dilarikan ke IGD untuk mendapatkan perawatan. Bukan tanpa sebab, pasalnya penyakit gerd nya mendadak kambuh.

"Waktu lagi syuting itu aku sakit banget. Asisten aku sampai nganterin ke rumah sakit dulu, terus diinfus dulu, dikasih obat lambung, gerd," cerita Shakira Jasmine saat jumpa pers virtual, Rabu, 17 Januari 2024.

Alhasil proses syuting molor hingga tiga jam dari yang sudah dijadwalkan. Pasalnya, perempuan 21 tahun ini harus diinfus selama satu jam.

Shakira Jasmine dan Arash Buana

Shakira Jasmine sempat masuk IGD sebleum syuting video musik (Foto: Instagram/shakirajsmn)

"Aku ngaret tiga jam. Satu jam aku diinfus dulu sampai beres cairannya, satu jam otw ke sana, satu jam di sana dandan," jelas Shakira Jasmine.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179209/shakirra-fxDI_large.jpg
Shakirra Vier Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Rony Parulian dan Andi Rianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement