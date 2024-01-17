Shakira Jasmine Sempat Masuk IGD Sebelum Syuting Video Musik Duetnya Bersama Arash Buana

JAKARTA - Penyanyi Shakira Jasmine menceritakan kisah di balik pembuatan video musik single terbarunya bersama Arash Buana, I Don't Wanna Go Back Home.

Pada saat hari syuting, Shakira Jasmine sempat dilarikan ke IGD untuk mendapatkan perawatan. Bukan tanpa sebab, pasalnya penyakit gerd nya mendadak kambuh.

"Waktu lagi syuting itu aku sakit banget. Asisten aku sampai nganterin ke rumah sakit dulu, terus diinfus dulu, dikasih obat lambung, gerd," cerita Shakira Jasmine saat jumpa pers virtual, Rabu, 17 Januari 2024.

Alhasil proses syuting molor hingga tiga jam dari yang sudah dijadwalkan. Pasalnya, perempuan 21 tahun ini harus diinfus selama satu jam.

Shakira Jasmine sempat masuk IGD sebleum syuting video musik (Foto: Instagram/shakirajsmn)

"Aku ngaret tiga jam. Satu jam aku diinfus dulu sampai beres cairannya, satu jam otw ke sana, satu jam di sana dandan," jelas Shakira Jasmine.