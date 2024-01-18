Advertisement
Bulan Sutena Lebih Pilih Bermusik Ketimbang Akting

Bulan Sutena lebih pilih bermusik ketimbang akting (Foto: Instagram/bulansutena)
JAKARTA - Bulan Sutena saat ini mulai menjajal dunia seni peran. Hal itu bahkan cukup ia nikmati, meski Bulan tidak memiliki niat untuk meninggalkan dunia musik yang telah membesarkan namanya.

Menurut penyanyi asal Bali itu, kesibukannya di dunia akting sebagai bentuk pengembangan kariernya saja. Dia juga merasa banyak mendapat teman baru setelah menjalani proses syuting film layar lebar.

"Iya ketagihan, karena pertama kita bisa dapat teman, karena kan sebulan ketemu terus ya. Kalau nyanyi-nyanyi biasa gitu kan cuma sekali udah," ujar Bulan Sutena di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Jika harus memilih, Bulan sendiri mengaku masih lebih nyaman bermusik ketimbang akting.

Dia merasa sangat bahagia ketika menghibur orang lewat suaranya baik di panggung maupun media sosial.

"Musik, kalau untuk sekarang sih Bulan penyanyi, makanya nanti Bulan mau mempersiapkan single terbaru, doain ya biar cepet rilis," kata Bulan.

"Sampai sekarang masih nyaman aja genjrang genjreng di TikTok nggak ada beban. Kalau akting Bulang perlu belajar lagi, nyanyi juga perlu belajar lagi sih sebenarnya," imbuhnya.

