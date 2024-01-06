Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Stevan Pasaribu Promosi Album Baru Saat Tampil di Music Zone by Okezone Radio

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |11:05 WIB
Stevan Pasaribu Promosi Album Baru Saat Tampil di Music Zone by Okezone Radio
Stevan Pasaribu promosikan album baru di Music Zone by Okezone Radio (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Stevan Pasaribu ikut tampil dalam Music Zone by Okezone Radio di Kafe Bajawa Tebet, Jumat, 5 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut, pria 28 tahun ini pun turut mempromosikan album terbarunya yang berjudul Harapan.

Diketahui, album Harapan baru saja rilis pada akhir 2023. Lelaki asal Padang Sidempuan ini menyampaikan jika di dalam albumnya tersebut hanya memasukkan lagu solonya saja tanpa lagu duetnya. Hal ini karena Stevan ini albumnya spesial tentang dirinya.

Sedikitnya, ada sembilan lagu dalam album terbarunya tersebut.

Saat tampil di Music Zone by Okezone Radio, Stevan tentunya tidak hanya mempromosikan lagu, tetapi juga membawakan lagu-lagunya dalam album tersebut. Ia diketahui membuka penampilan spektakulernya lewat lagu Belum Siap Kehilangan. Lagu ini merupakan lagunya yang paling viral. Tidak heran jika penonton turut nyanyi bersama sambil ikut menggalau.

Stevan Pasaribu (MPI)

Stevan Pasaribu promosikan album baru di Music Zone by Okezone Radio (Foto: Devi Ari/MPI)


Bukan cuma itu, keseruan berlanjut ke lagu berikutnya yang berjudul Kaji Ulang. Ini merupakan lagu hits yang ada di dalam album Harapan.

Tidak hanya menghibur lewat lagu, pada kesempatan ini salah satu penonton ada yang curhat tentang kekasihnya ke Stevan. Akhirnya Stevan langsung menghiburnya dengan suara merdu dan lagu-lagi indahnya yang lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
