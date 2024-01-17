Bulan Sutena Ungkap Kebiasaan saat Galau, Menulis Lagu hingga Doa di Pura

JAKARTA - Bulan Sutena mengungkapkan kebiasaannya saat suasana hati sedang galau. Dia memilih menuliskan perasaannya menjadi lirik lagu hingga berdoa di Pura.

"Kalau itu Bulan lebih senang menulis, ya ke lirik lagu. Kadang Bulan nggak up (jadi lagu) tapi buat buku aja, karena kadang juga Bulan curhat ke Tuhan," ujar Bulan Sutena di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Ya di momen tertentu aja, nggak setiap malam. Momen lagi sedih aku cerita, terus momen ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya juga cerita," sambungnya.

Tak jarang, kisah sedihnya diabadikan menjadi sebuah lagu galau. Menurutnya, membuat lagu dari pengalaman sendiri merupakan kejujuran dalam berkarya.

"Larinya ke gitar, terus terbitlah sebuah nada. Nada dulu baru kemudian jadi lirik. Kayak lebih menjiwai aja, kalau lagi galau main gitar tuh rasanya lebih menjiwai jadi sering dapat nada-nada bagus," jelas Bulan.