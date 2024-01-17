Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bulan Sutena Akui Ketagihan Akting Usai Terlibat dalam Film Horor

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |19:05 WIB
Bulan Sutena Akui Ketagihan Akting Usai Terlibat dalam Film Horor
Bulan Sutena mengaku ketagihan main film (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bulan Sutena mencoba untuk menjajal dunia baru sebagai artis peran. Penyanyi asal Bali ini bahkan langsung didapuk untuk bermain dalam sebuah film layar lebar.

Pertama kali mendapat tawaran main film, Bulan pun mengaku ketagihan. Apalagi ia sudah menyaksikan secara langsung di bioskop bagaimana aktingnya dalam film tersebut.

"Dari nyanyi, Bulan pengin coba aja ke dunia akting biar bervariasi dapat pengalamannya," kata Bulan Sutena saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sebulan menjalani proses syuting, Bulan mengaku banyak belajar soal dunia akting. Bahkan ia juga mendapat banyak pelajaran dari sutradara di film horor Rambut Kafan.

Bulan Sutena

Bulan Sutena mengaku ketagihan main film (Foto: Instagram/bulansutena)


"Belajar akting di lokasi sama sutradaranya sama astradanya. Udah banyak banget ngasih Bulan ilmu," ujar remaja 19 tahun itu.

Saat ditanya soal keseriusannya di dunia akting, Bulan mengaku tak akan menyia-nyiakan kesempatan jika mendapat tawaran syuting lagi. Sebab, dia merasa banyak mendapat manfaat dari pengalaman syuting salah satunya membuka relasi yang lebih luas lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement