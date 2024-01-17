Bulan Sutena Akui Ketagihan Akting Usai Terlibat dalam Film Horor

JAKARTA - Bulan Sutena mencoba untuk menjajal dunia baru sebagai artis peran. Penyanyi asal Bali ini bahkan langsung didapuk untuk bermain dalam sebuah film layar lebar.

Pertama kali mendapat tawaran main film, Bulan pun mengaku ketagihan. Apalagi ia sudah menyaksikan secara langsung di bioskop bagaimana aktingnya dalam film tersebut.

"Dari nyanyi, Bulan pengin coba aja ke dunia akting biar bervariasi dapat pengalamannya," kata Bulan Sutena saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sebulan menjalani proses syuting, Bulan mengaku banyak belajar soal dunia akting. Bahkan ia juga mendapat banyak pelajaran dari sutradara di film horor Rambut Kafan.

Bulan Sutena mengaku ketagihan main film (Foto: Instagram/bulansutena)





"Belajar akting di lokasi sama sutradaranya sama astradanya. Udah banyak banget ngasih Bulan ilmu," ujar remaja 19 tahun itu.

Saat ditanya soal keseriusannya di dunia akting, Bulan mengaku tak akan menyia-nyiakan kesempatan jika mendapat tawaran syuting lagi. Sebab, dia merasa banyak mendapat manfaat dari pengalaman syuting salah satunya membuka relasi yang lebih luas lagi.