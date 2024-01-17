Bulan Sutena Belum Ingin Pacaran, Ternyata Ini Alasannya

Bulan Sutena belum kepikiran punya pacar (Foto: IG Bulan Sutena)

JAKARTA - Bulan Sutena, mengaku belum berniat untuk pacaran dengan pria mana pun di awal karier bermusiknya.

Remaja 19 tahun itu mengaku ingin fokus membangun karier ketimbang sibuk mencari kekasih.

BACA JUGA: Respons Ahmad Dhani Dengar El Rumi Dijodohkan dengan Bulan Sutena

"Belum, iya mau fokus karier, belum pengen cari pasangan dulu," kata Bulan Sutena saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kendati demikian, orangtua Bulan tidak melarang anaknya dalam menjalani hubungan asmara. Apalagi, dia sudah lulus SMA dan semakin beranjak dewasa.

Bulan rupanya khawatir tak bebas beraktivitas ketika punya pacar.

"Boleh orangtua mah memperbolehkan, tapi Bulan masih kayak nanti nggak bebas ngapa-ngapain," jelasnya.

Saat ditanya soal kemungkinan kalangan artis pria yang mendekatinya, Bulan pun memberikan jawaban singkat.