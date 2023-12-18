Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rocker Wanita Ini Sukses Bikin Ello Terpesona di Audisi X Factor Season 4

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:01 WIB
Rocker Wanita Ini Sukses Bikin Ello Terpesona di Audisi X Factor Season 4
Peserta X factor Indonesia (Foto: RCTI)
JAKARTA - Audisi X Factor Indonesia Season 4 ini semakin seru dan penuh dengan peserta berbakat. Para peserta audisi memiliki suara emas yang begitu memukau para dewan juri di X Factor Indonesia Season 4 ini.

Salah satunya momen saat peserta bernama Alicia sukses bikin juri terpesona dengan suaranya, termasuk Ello. Peserta berusia 15 tahun dari Yogyakarta ini memiliki suara yang epic di balik penampilan manisnya.

Saat audisi, Alicia membawakan lagu Black Dog dari grup band rock, Led Zeppelin. Penampilan Alicia yang cukup feminim membuat dewan juri tercengang saat Alicia membawakan lagu rock dari band legendaris itu.

Rocker Wanita Ini Sukses Bikin Ello Terpesona di Audisi X Factor Season 4

Salah satu juri, Ello bahkan begitu menikmati penampilan Alicia ini. Ia begitu antusias dan ikut bersemangat menyaksikan penampilan Alicia.

“Wah gilaa, i love you,” ucap Ello.

Menurutnya, penampilan Alicia begitu epik di usianya yang masih belia. Ello juga menyebut Alicia sudah cocok sebagai seorang Lady Rocker Indonesia.

“Kamu 15 tahun, tapi sudah benar-benar kayak Lady Rocker banget. Kamu tahu cara cengkoknya. Suara kamu top notch buat aku,” tambah Ello.

